Oposición venezolana garantiza resultados confiables en su consulta popular

Los resultados de la consulta popular que la oposición venezolana efectuará el próximo domingo para "cambiar al Gobierno de manera democrática" serán "confiables", garantizó hoy el encargado de logística del proceso electoral, Edison Ferrer.



"Más confiabilidad es imposible que haya en un proceso tan bien organizado", declaró a los periodistas el también dirigente del partido Primero Justicia, que lidera el dos veces candidato presidencial opositor Henrique Capriles.

Con el aval del Parlamento unicameral, controlado por la oposición al presidente Nicolás Maduro, quien no reconoce esta convocatoria, el referendo preguntará a los electores si desean que se instale la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impulsada por el Gobierno.



El referendo opositor preguntará también a los venezolanos si quieren elecciones, así como el papel que deben jugar las fuerzas armadas en la defensa de la Constitución vigente.



"A través de estas tres preguntas se exigirá que haya un cambio en Venezuela. Quienes queremos eso marcaremos el 'sí' (en la papeleta electoral); 'sí' para cambiar a este Gobierno de manera democrática", insistió Ferrer.

Ferrer aseguró que el referendo demostrará "la madurez de los venezolanos" y su capacidad para organizar "una protesta pacífica, pero contundente (...) contra la dictadura de Maduro".



El referendo rechazado por el Gobierno no cuenta con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), y la propia oposición ha reconocido que no tiene mecanismos para impedir que cada ciudadano vote más de una vez.



"Estamos confiando en que los venezolanos iremos a votar una sola vez", agregó el dirigente opositor, quien se mostró confiado en que no se cometerán fraudes.



Tras las votaciones, habrán "tres diferentes auditorías" en las 14.303 mesas del sufragio que se instalarán en todo el país, así como las que permitirán "en más de 400 ciudades de países de todo el mundo" que se expresen los venezolanos que viven en el exterior, sostuvo.



"Una vez concluido el proceso, todo el mundo (deberá presentarse) en los puntos" de votación y luego, "el lunes, el martes, el miércoles, el jueves... otra vez a las calles de manera pacífica" a seguir "el combate" contra Maduro, remarcó.



El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que lidera Maduro ha anunciado que presentará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para que se suspenda el plebiscito del domingo, por considerarlo un fraude y un antesala a un plan golpista.



La oposición ve en la Asamblea Nacional Constituyente -que está previsto que elija a los redactores de la nueva Carta Magna el 30 de julio- un intento de "consolidar la dictadura" en el país, y recrimina al Gobierno no haber consultado previamente en referendo si el pueblo quiere este proceso constituyente.



Venezuela vive desde el pasado 1 de abril una ola de protestas ciudadanas contra el Gobierno, que han desembocado a menudo en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad y otros episodios violentos que han provocado hasta el momento 93 muertos y centenares de heridos.