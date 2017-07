El Gobierno chino trató hoy de minimizar la muerte bajo custodia de su único ciudadano galardonado con el Nobel de la Paz, el intelectual Liu Xiaobo, y mantuvo silencio frente a las demandas para que libere a su viuda, la poetisa Liu Xia.



Más de veinticuatro horas después de que el renombrado escritor falleciera en un hospital controlado por las fuerzas de seguridad, ningún amigo de la familia ha podido contactar con la mujer del nobel.

"No he podido hablar con ella ni con ningún allegado. Creo que está sometida a vigilancia", dijo a Efe Mo Shaoping, uno de los abogados que representó al fallecido disidente.



Mo, amigo de la familia desde hace más de tres décadas, piensa que Liu Xia seguirá controlada por las autoridades durante algún tiempo, aunque no de forma "tan estricta como antes".



La poetisa ha pasado los últimos siete años de su vida encerrada en casa, sometida a un arresto domiciliario sin ser acusada de ningún delito más que el de haberse enamorado de un renombrado intelectual que acabó convirtiéndose en uno de los mayores enemigos del régimen por su defensa de la democracia.



"Estamos muy preocupados por su salud y su estado mental después de tantos años de encierro", manifiesta el activista Hu Jia. Hu, amigo cercano de la familia, teme incluso que Liu decida ahora suicidarse después de una vida de "inmensa soledad".

La pareja se pudo volver a abrazar, después de casi 8 años, hace unas semanas cuando Liu Xiaobo fue trasladado de la cárcel a un hospital por un cáncer de hígado en fase terminal. "Fue la primera vez que pudieron darse la mano, contarse todo lo que les había ocurrido este tiempo", cuenta su amigo.



Desde que el nobel fue detenido en 2008 y condenado en 2009 a 11 años de prisión por ayudar a escribir un manifiesto político que pedía apertura democrática, el matrimonio mantuvo encuentros en prisión, pero las autoridades les forzaban a mantener las distancias y les censuraban si hablaban de asuntos como el arresto domiciliario de Liu Xia o las condiciones de la cárcel, dice Hu.



Postrado en la cama del hospital donde pasó sus últimos días, Liu Xiaobo pidió que se le dejara salir al extranjero junto a su familia para buscar ayuda médica y, en el caso de fallecer, hacerlo en un "país libre"; y sus amigos creen que tomó esa decisión para salvar a su musa.



"Liu Xia quiere salir del país. Busca libertad", enfatiza Ye Du, pseudónimo de uno de los poetas amigos de la pareja.



Algunos países como Estados Unidos o Francia también han alzado la voz por la viuda del nobel y han pedido a Pekín que la ponga en libertad.



El Gobierno chino, no obstante, se mantiene impasible. Durante la rueda de prensa diaria del Ministerio de Exteriores celebrada hoy, la única oportunidad para la prensa extranjera de preguntar sobre casos como éste, el portavoz se limitó a destacar que el nobel fallecido era un "criminal" y no aclaró si liberarán a la mujer.



El representante de la Cancillería, en cambio, cargó contra los "comentarios irresponsables" de otros países, que considera faltos de fundamento, y anunció que Pekín había protestado ante EEUU, Francia, Alemania o la ONU; además de criticar al comité de los Nobel, el organismo que más duro se ha mostrado con China.



"Liu Xiaobo es un prisionero que ha sido sentenciado a prisión de acuerdo con la ley china, y sus palabras van contra los principios y propósitos del premio Nobel de la Paz. Concederle el premio Nobel (...) es una blasfemia al galardón", zanjó.



Sus palabras, no obstante, no acallaron a los periodistas, que insistieron en plantearle las múltiples preguntas que aún quedan por resolver: ¿Se le dio a Liu el tratamiento médico adecuado en la cárcel? Si la Constitución china recoge el derecho a la libertad de expresión, ¿por qué se condenó a Liu por sus opiniones y se censura todo lo relacionado con su caso?



¿Teme China que se haya deteriorado su imagen internacional tras la muerte de Liu, el primer Nobel de la Paz fallecido bajo custodia desde el pacifista Carl von Ossietzky, encerrado por la Alemania nazi?