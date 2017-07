Oposición venezolana votará en plebiscito simbólico

Los opositores venezolanos votarán el domingo en un plebiscito simbólico contra el presidente Nicolás Maduro, en lo que anuncian como su ofensiva final tras casi cuatro meses de violentas protestas que profundizaron el caos y el conflicto político.

Con un país a media marcha y sobresaltado por casi un centenar de muertes en ese período, la oposición y el Gobierno librarán un pulso en torno a la Asamblea Nacional Constituyente, una iniciativa de Maduro que echó leña al fuego.

El Gobierno, en campaña para la elección el 30 de julio de los asambleístas, promueve la Constituyente como única salida a la convulsión y al colapso económico del país petrolero.

“Ese día se define el destino de Venezuela. Vamos a la Constituyente para salvar a la patria de la agresión de los fascistas, los imperialistas y los violentos”, afirmó el presidente socialista.

Pero la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considera la iniciativa un “fraude” con el que el oficialismo busca perpetuarse en el poder, tras 18 años de gobierno chavista.

“Maduro quiere convertir a Venezuela en Cuba y no lo podemos permitir. Por eso este domingo debemos salir todos a votar”, exhortó Julio Borges, presidente del Parlamento, de mayoría opositora.

Sin aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que acusa de servir al Gobierno, la MUD celebrará la consulta confiada en que voten millones para demostrar un contundente rechazo a la Constituyente.

Ese día el Gobierno le peleará la calle con un simulacro de la elección de la Constituyente organizado por el CNE, cuya presidenta Tibisay Lucena considera el plebiscito una “marcha” o “barricada” más.

Ante la radicalización del conflicto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró este viernes en un comunicado que las partes deben dialogar de manera “urgente” para erradicar la violencia y concertar un “camino constitucional”.

Votación atípica

En ninguna de las dos votaciones participará la contraparte. Por tanto, ambos ganarán.

La oposición, el chavismo crítico encabezado por la fiscal general Luisa Ortega y la Iglesia católica rechazan la Constituyente porque se elegirá sin referendo previo y con un sistema de votación por sectores y territorios hecho, dicen, a la medida del Gobierno.

En su llamado a rebelarse contra la “dictadura”, la MUD ve el plebiscito como la “hora cero”, un detonante de la fase en la que espera sacar a Maduro del poder, con protestas masivas y simultáneas, o una huelga general.

“Estoy harta de no conseguir comida, medicinas, el sueldo no me alcanza”, dijo a AFP en una protesta una enfermera de 29 años, ocultando su identidad con un pañuelo en la boca.

Respaldado por los poderes Electoral y Judicial y las Fuerzas Armadas, Maduro da por hecho que tendrá de su lado a un “suprapoder” que regirá por tiempo indefinido, con facultad hasta para anular al Parlamento y a una Fiscalía rebelde.

En lo socioeconómico, promete elevar a rango constitucional los programas sociales, el control de precios para frenar la inflación -que el FMI calcula en 720% para 2017-, y la distribución de alimentos subsidiados contra la grave escasez.

“Podemos estar molestos con la revolución por ciertas cosas que no están funcionando. Nos hemos dejado arrinconar por la derecha, pero vamos todos a votar porque somos revolucionarios”, señaló el dirigente juvenil Steven Márquez.

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, señaló que en “estas dos votaciones atípicas no es importante por quién vote la gente, sino que voten”. “Lo clave es si van a ser capaces de convertir en acción lo que ambos van a ganar”, dijo a AFP.

Lo que está en juego

Aunque 80% de los venezolanos rechaza la gestión de Maduro, según León, la oposición tiene el desafío de hacer del plebiscito un “motivador de la protesta pacífica para lograr la salida del Gobierno”.

Para Maduro el reto es que una Constituyente con 70% de rechazo -según Datanálisis- tenga “legitimidad”, detenga la fractura del chavismo y el rechazo internacional, y logre que “la revolución se mantenga aun siendo minoritaria”, agregó.

“Será muy complicado para el Gobierno darle viabilidad o gobernabilidad a una Constituyente que nacería con una gran abstención, en contraste con una participación alta” en el plebiscito, dijo a la AFP el analista Benigno Alarcón.

El plebiscito también preguntará a los venezolanos si están de acuerdo con un cambio de los poderes públicos, incluido el Gobierno, y en exigirle a las Fuerzas Armadas -principal sostén de Maduro- que respeten la Carta Magna.

La oposición instalará para la consulta -apoyada por la OEA y a la cual invitó a cinco expresidentes latinoamericanos como observadores- unas 14,300 mesas de votación en Venezuela y unas 500 en 80 países; en tanto el Poder Electoral, unas 2,000 máquinas de sufragio en el simulacro.