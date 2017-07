El gobierno estadounidense expresó este lunes su satisfacción por el nivel de participación popular en la consulta simbólica organizada el domingo por la oposición en Venezuela, cuyo resultado consideró un mensaje "inconfundible" en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Felicitamos a los venezolanos por la enorme participación en el referendo de ayer", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien añadió que el gobierno estadounidense "condena la violencia de matones del gobierno contra electores inocentes".

De acuerdo con la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García, 6,49 millones de venezolanos votaron en el país y otros 693.789 lo hicieron en el exterior el domingo, durante un plebiscito simbólico contra el proyecto del presidente Nicolás Maduro de convocar a una asamblea Constituyente.

En un teatro de Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, expresó que con el voto "Venezuela lo dijo claramente: no queremos una Constituyente fraudulenta e impuesta. No queremos ser Cuba, no queremos ser un país sin libertad".

En contrapartida, el gobierno consideró que la consulta popular era un "fraude", ya que no poseía ningún carácter vinculante y además no había sido avalada por las autoridades electorales.