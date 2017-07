La anulación de la elección para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que modificará la Carta Magna, sería un "gesto magnifico" que invitaría al diálogo con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo hoy el diputado Henry Ramos Allup en nombre de la oposición venezolana.



"Un gesto magnifico, invitante a un diálogo serio, sería que él (Maduro) se amarrara los pantalones, superara las presiones de su partido que lo tienen contra la pared y dijera 'la constituyente no va'", señaló Ramos Allup al término de un acto en el que la oposición presentó un "acuerdo de gobernabilidad".





"Ese sería un gesto, y además demostraría que el tipo manda, pues, que el tipo es presidente", añadió.

El opositor explicó que la condición de la oposición, agrupada bajo la plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD), implica eliminar y no postergar el proceso a la elección de la ANC, para así evitar que el chavismo tenga "una especie de escopeta montada" sobre los opositores.



"Quita ese mamotreto que es violatorio de la Constitución, estás pateando la Constitución", agregó al dirigirse al jefe de Estado.



Ayer Maduro reiteró su llamado a la oposición para retomar el diálogo político roto a fines de año bajo acusaciones mutuas de incumplir los acuerdos resultantes de las negociaciones.



"Les ratifico mi llamado al diálogo por la paz, al diálogo político, mi disposición absoluta a que continúen las conversaciones que se han iniciado y a que eso fructifique en un gran acuerdo nacional de paz", dijo la víspera el presidente venezolano.



Con todo, Ramos Allup aseguró que en un eventual relanzamiento de las negociaciones la oposición no va a "enfriar la calle" ni cejar en sus "propósitos" de cambio democrático.



Dijo además no saber "en qué estado están las posibles solicitudes" que el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, haya hecho a Maduro sobre el proceso constituyente o de negociaciones, una declaración que hizo sin agregar más detalles.



Venezuela atraviesa desde hace más de cien días una oleada de protestas a favor y en contra del Gobierno de Maduro, y que ha dejado al menos 96 muertos, según cifras oficiales, luego de que algunas de estas manifestaciones desembocaran en violencia.



Maduro ha dicho que la ANC, a la que convocó el pasado 1 de mayo, es el camino para que la nación petrolera recupere "la paz", pero los opositores rechazan el proceso y no participarán de los comicios, previstos para el próximo 30 de julio.