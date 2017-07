El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció este miércoles ante el Senado de EE.UU. el “colapso de la democracia” en Venezuela y subrayó que además el Gobierno del país caribeño está conformado por “una estructura de narcotráfico”.

Almagro testificó ante el subcomité para Latinoamérica de la Cámara alta, donde detalló sus preocupaciones sobre la crisis que atraviesa Venezuela, nación a la que además calificó como el país “más corrupto del continente”.

“No se trata de desmontar una dictadura y volver a la democracia, sino de desmontar toda una estructura de narcotráfico en el Estado”, aseguró el secretario general de la OEA tras ser preguntado por el senador republicano por Florida Marco Rubio sobre las conexiones del Gobierno venezolano con el negocio de la droga.

Rubio, presidente del subcomité y uno de los legisladores más opositores al Gobierno de Nicolás Maduro, calificó a Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como “el Pablo Escobar venezolano”, en alusión al histórico capo de la droga colombiano.

Almagro coincidió con el senador republicano en las implicaciones del Gobierno venezolano con el tráfico ilícito de drogas y recordó que familiares cercanos al presidente venezolano están presos en Nueva York por vínculos con el narcotráfico.

En este sentido, el secretario general del organismo interamericano consideró que las sanciones económicas contra ciertos individuos del Gobierno venezolano serían una ayuda más para acabar con la “dictadura” de Maduro.

“Las sanciones pueden funcionar o no, dependiendo de las tensiones dentro del país. (...) Hay casos en los que estas sanciones no han sido suficientes porque la tensión interna, del pueblo, no ha sido suficiente, como en el caso de Cuba. Pero creo que las sanciones deben estar apoyadas por el pueblo venezolano”, reflexionó Almagro.

Precisamente, este martes el gobierno de Donald Trump confirmó estar trabajando para imponer “sanciones robustas” contra el Gobierno venezolano y funcionarios de la Casa Blanca aseguraron estar estudiando “todas las opciones posibles” en respuesta a la convocatoria de la Asamblea Constituyente para modificar la Constitución prevista para el 30 de julio.

Asimismo, durante la audiencia se abordó la falta de acuerdo entre los países de la OEA para firmar una declaración conjunta contra la situación que vive Venezuela, ante lo que Almagro destacó el aumento de apoyos alcanzados el mes pasado en la Asamblea General de Cancún (México), donde 20 cancilleres se posicionaron a favor del texto, a falta de tres más para la aprobación.