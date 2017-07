Trump acusa al fiscal general, Jeff Sessions, de ser injusto con él

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó hoy que el fiscal general, Jeff Sessions, ha sido "injusto" con él y dijo que si hubiera sabido que se iba a excusar de encabezar la investigación sobre los vínculos de su equipo electoral con Rusia no lo habría elegido para el puesto.



Así lo señaló Trump en una entrevista con The New York Times publicada hoy en la que se refiere, entre otros temas, a las investigaciones que se están realizando sobre los contactos del equipo de Trump con representantes rusos durante la campaña electoral que culminó con su victoria en las urnas.

Sessions, también titular del Departamento de Justicia y una de las figuras claves en el equipo de Trump, optó por quedar al margen de esa investigación, que quedó encabezada por Robert Mueller.



"Francamente, creo que es muy injusto para el presidente, y ése es un término suave", afirmó Trump sobre esa decisión de Sessions de apartarse de la investigación. "¿Por qué asumes una labor y luego declinas hacerlo?", agregó.



"Sessions nunca tendría que haber declinado (encabezar la investigación), y si iba a recusarse, me lo tendría que haber dicho antes de que asumiera el puesto y habría elegido a alguien más", agregó Trump.

La investigación de los contactos rusos que tuvieron representantes del equipo de Trump en la campaña electoral, incluido el mismo Sessions, razón por la que optó por excusarse de las pesquisas, se ha convertido en un quebradero de cabeza para el gobernante.



Han salido a relucir también entrevistas que mantuvieron familiares de Trump, como su hijo Donald, con la intención de obtener información secreta que pudiera manchar la carrera de la candidata demócrata, Hillary Clinton.



Respecto a Mueller, Trump dijo en la entrevista con el Times que debe centrarse en los vínculos con los rusos y no ir más allá.



Consultado por el periódico sobre la posibilidad de que la investigación se extienda a las finanzas de la familia Trump, el gobernante afirmó que eso sería una "violación" de su mandato. "Esto es sobre Rusia", insistió.



Sin embargo, Trump en ningún momento expresó su intención de pedir al Departamento de Justicia que destituya a Mueller, a pesar de que está al frente de una oficina expuesta a conflictos de intereses.



Volvió a insistir en que, según tiene entendido, él no está bajo investigación. "¿Por qué? Yo no hice nada malo", añadió.



Por otra parte, Trump también se refirió a la polémica surgida por su conversación con el líder ruso, Vladimir Putin, durante una cena como parte de los actos de la reciente cumbre del G20 en Alemania, un encuentro del que inicialmente no se informó oficialmente.



Trump dijo que sólo habló con Putin durante unos quince minutos, la mayor parte sobre "comentarios amables", aunque también sobre "adopciones", aunque sin entrar en detalles.



Rusia prohibió que los estadounidenses pudieran adoptar niños rusos en 2012 como represalia por la adopción de una serie de sanciones económicas de la Casa Blanca a las autoridades de rusas.



En la entrevista, que se prolongó por 50 minutos, en el despacho presidencial, Trump insistió en que se acercó a Putin porque su esposa, Melania, estaba sentada junto al presidente ruso.