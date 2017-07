Primera dama venezolana: una nueva Constitución no es el principal objetivo

La primera dama de Venezuela, la chavista Cilia Flores, aseguró hoy que redactar una nueva Constitución no es el objetivo principal de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el Gobierno de Nicolás Maduro y de la que ella es candidata, sino poner fin a la "anarquía" en el país.



"No solamente es hacer una nueva Constitución, ese no es el principal objetivo de la Constituyente, porque nosotros tenemos tremenda Constitución", dijo la abogada y exparlamentaria que ocupa el primer puesto en la lista de candidatos para la elección del próximo 30 de julio.

En cambio Flores, que fue constituyente en el proceso que redactó la Carta Magna vigente, aseguró que podrán "con actos constituyentes" poner orden.



"Se acabó la anarquía, se acabó la impunidad", dijo.



Los actos constituyentes son acciones o decisiones que emprenda la Asamblea Constituyente una vez constituida para reformar el Estado sin que ninguna institución pueda oponerse a la decisión y que puede hacerse efectiva inmediatamente sin consultar a los ciudadanos.

Es decir que una vez electa, la Constituyente podría, por ejemplo, disolver el Poder Legislativo, actualmente controlado por los opositores, pese a que fue recientemente electo con una participación electoral histórica.



La primera dama propuso entre esa primeras acciones la de depurar el Ministerio Público (MP), que comenzó a ser cuestionado por el Gobierno cuando la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, comenzó a criticar al Gobierno y a denunciar una continuada "ruptura" del orden democrático.



"El MP está conspirando con la derecha en contra del pueblo, generando impunidad para que haya inseguridad y que eso se lo achaquen al presidente Maduro que nada tiene que ver con la Justicia", dijo Flores, a quien el chavismo prefiere referirse como "la primera combatiente".



Mediante la Constituyente se elegirán en Venezuela a 545 representantes que redactarán un nuevo ordenamiento jurídico para "fortalecer la revolución" según el chavismo, aunque la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ha visto este proceso como un intento por "consolidar la dictadura".



Los opositores realizaron el domingo pasado un plebiscito al margen del Gobierno en el que participaron 7.5 millones de venezolanos y el 98 % rechazó la Constituyente, pidió a la fuerza armada acatar al Parlamento, de mayoría opositora, y renovar los poderes públicos, así como llamar a elecciones e instaurar un gobierno de transición.