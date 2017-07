Merkel consolida su amplia ventaja ante elecciones septiembre en Alemania

La Unión Cristianodemócrata (CDU) que lidera la canciller alemana, Angela Merkel, y su ala bávara de la Unión Socialcristiana (CSU) consolidan su ventaja de 16 puntos frente al Partido Socialdemócrata (SPD) de cara a las elecciones del 24 de septiembre, según una encuesta publicada hoy.



El tradicional "Politbarometer" de la segunda cadena de la televisión pública alemana ZDF indica que, si los comicios se celebraran hoy, el 40 % de los encuestados apoyaría a la CDU/CSU, como hace dos semanas, mientras que el SPD se quedaría con el 24 %.

La Izquierda y Los Verdes, la actual oposición parlamentaria, empatarían con un 8 %, el mismo porcentaje que conseguirían el Partido Liberal (FDP), actualmente sin escaños en el Parlamento federal (Bundestag), y que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), que aspiran a entrar en la Cámara por primera vez.



Con estas cifras, las coaliciones de Gobierno posibles son diversas, pero siempre con los conservadores de Merkel como fuerza líder, lo que augura un cuarto mandato de la canciller.



A la pregunta de a quién se prefiere al frente de la Cancillería, el 59 % apuesta por Merkel y el 30 % por el candidato socialdemócrata, Martin Schulz.



Merkel tiene tras de sí a la gran mayoría de los votantes conservadores (94 %) y de los liberales (82 %), pero también a un 25 % de los socialdemócratas

Los encuestados la ven "más creíble", "más simpática" y "con más conocimientos" que a Schulz, que se sitúa muy por detrás de la líder conservadora en las tres variables.



A pesar de la rotundidad de las cifras, el 55 % de los encuestados estima que todavía no está claro quién ganará las elecciones, frente al 43 % que no tiene dudas.



Este sondeo coincidió hoy con la presentación del estudio "Elite Panel", encargado por la revista "Capital" y el diario "Frankfurter Allgemeine Zeitung" al instituto demoscópico Allensbach y basado en una encuesta a 521 altos ejecutivos, miembros de consejos de administración y destacados políticos.



Según esta encuesta, la apuesta de estos grupos de poder a dos meses de las elecciones es un nuevo gobierno liderado por Merkel (con un 87 % de los apoyos), recuperada de la erosión que sufrió su popularidad durante la crisis de los refugiados.



La coalición preferida para las "élites" (65 %) es una alianza entre la CDU/CSU y los liberales, con quienes ya gobernó Merkel en su segunda legislatura como canciller y que no lograron en las últimas generales del mínimo exigido del 5 % de los votos para entrar en el Parlamento.



"Una coalición entre CDU/CSU y FDP es de repente una opción realista, y el atractivo del FDP aumenta enormemente porque se parte de la base de que no sólo regresará al Bundestag, sino de que tiene posibilidades de sentarse en la mesa del gabinete", explicó la presidenta de Allensbach, Renate Köcher.



La mayoría de los encuestados se muestra optimista de cara al futuro de la economía alemana y casi todos los empresarios (91 %) dicen que están satisfechos con la marcha de su compañía, optimismo no visto hace mucho tiempo, según el instituto.