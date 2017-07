Anthony Scaramucci, nuevo jefe de comunicaciones de la Casa Blanca.

Anthony Scaramucci es un brillante empresario, que pasó por Goldman Sachs antes de crear su propio fondo de inversiones. Su carrera dio este viernes un paso adelante al ser nombrado nuevo director de Comunicaciones de la Casa Blanca.

Tras pasar siete años en Goldman Sachs, donde administraba el dinero de clientes multimillonarios, creó en 2001 un fondo de inversiones, aunque se consolidó en los negocios con SkyBridge Capital, fundado en 2005 tras comprar por una cifra insignificante una actividad de gestión de activos del banco Citigroup.

SkyBridge es un “fondo de fondos”: dicho de otro modo, Scaramucci compraba participaciones en otros “hedge funds” con el dinero que le confiaban sus riquísimos clientes.

Su conferencia anual, bautizada Skybridge Alternatives Conference (SALT), en la que participan grandes nombres de las finanzas y la política internacional, así como celebridades (actores y músicas), terminó llenando su agenda de direcciones.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy y el realizador Oliver Stone intervinieron en ella en 2013, mientras que el ex primer ministro británico David Cameron fue uno de sus invitados.

Nacido en Long Island (Nueva York) hace 53 años en una familia de inmigrantes italianos de clase media y diplomado en Harvard, Scaramucci es uno de los grandes donantes del Partido Republicano.

Fue uno de los tesoreros de la campaña electoral de Mitt Romney en 2012 y organizó veladas de recolección de fondos para Scott Walker y Jeb Bush durante las últimas primarias republicanas antes de sumarse a Donald Trump, de cuyo equipo de transición también formó parte.

Tiburón

De verbo fácil, se siente cómodo tanto en el Foro Económico de Davos como en un programa popular de televisión y sabe adaptarse al público que tiene en frente.

Fue animador de un programa semanal en la cadena Fox Business, bautizado “Wall Street Week”, y colaborador de su competidora CNBC.

“Cuando hablo con Donald Trump y él me habla, me imagino que no nos entendemos”, bromeaba en 2015 en Fox Business. “Tal vez necesitaría un traductor en la sala cuando le hablo”.

Próximo a Donald Trump Jr., este ex “Goldman Boy” se jacta de tener el número de teléfono del presidente estadounidense, quien habría apreciado, según los medios, la manera en que Scaramucci obligó a fines de junio a la CNN a retirar un artículo sobre sus negocios financieros. Tres periodistas renunciaron en el marco de ese episodio.

Para evitar potenciales conflictos de interés, Scaramucci vendió a partir de enero SkyBridge Capital a un consorcio compuesto por el grupo chino HNA Capital. Los detalles financieros de la operación no fueron divulgados.

Antes de convertirse en director de Comunicaciones de la Casa Blanca, sonaba para representar a Estados Unidos ante la OCDE.

En uno de sus tres libros --”Goodbye Gordon Gekko”, en referencia al imaginario tiburón de las finanzas interpretado por Michael Douglas en la película “Wall Street”-- intenta explicar a los futuros traders “cómo hacer fortuna sin tener que perder el alma”.