Jared Kushner, yerno y asesor cercano del presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció el lunes haberse reunido cuatro veces con funcionarios rusos durante la campaña electoral, pero negó toda colusión para hacer ganar a su suegro los comicios, reportaron los medios.

En un comunicado difundido pocas horas antes de que presente testimonio ante una comisión del Senado, Kushner describió contactos con el embajador ruso Sergei Kislyak y otros funcionarios rusos como algo normal en su rol de enlace de la campaña de Trump con gobiernos extranjeros.

"Yo no coludí ni sé de nadie más en la campaña que haya coludido con ningún gobierno extranjero", escribió Kushner.

"No tuve ningún contacto incorrecto. No he recibido financiación de fondos rusos para mis negocios en el sector privado", dijo el también propietario de inmuebles en Manhattan.