Trump intensifica sus críticas contra su secretario de Justicia

La guerra verbal de Donald Trump contra su secretario de Justicia y aliado en el pasado Jeff Sessions se incrementó este domingo, haciendo crecer las especulaciones sobre que el presidente esta preparando el terreno para remplazarlo.

Trump utilizó Twitter para calificar a su fiscal principal de "atormentado" al tiempo que se preguntó en voz alta por qué Sessions no está investigando a la candidata de las elecciones presidenciales de 2016 y exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

"¿Por qué los comités y los investigadores, y por supuesto nuestro atormentado A.G. (Attorney General, Fiscal General en inglés), no están mirando en los crímenes de Crooked Hillary y las relaciones con Rusia?" preguntó Trump.

El presidente normalmente evita a toda costa dar la impresión de que influye en posibles investigaciones o procesos en curso, pero sus comentarios sobre su antiguo amigo no fueron bien recibidos.

Trump ya había expresado un enojo creciente con Sessions a medida que las investigaciones de su departamento de Justicia sobre una posible colusión entre Trump y Rusia se habían acelerado.

La semana pasada, el magnate reprendió públicamente a Sessions por dar un paso atrás en asuntos relacionados con la investigación cuando éste se recusó de participar en dicho proceso.

"¿Cómo puede ser que aceptes un trabajo y después te recuses? Si se hubiera recusado antes de aceptar este empleo le habría dicho: 'Gracias, Jeff, pero el puesto no es tuyo", dijo el jueves el presidente al diario The New York Times.

Trump dijo que hacer eso era "muy injusto con el presidente. Es extremadamente injusto, y estoy usando aquí una palabra suave".

Ese mismo día, Sessions dijo a la prensa que no tenía planes de renunciar, a pesar del público tirón de orejas del presidente.

Poco después del tuit de este lunes, el sitio web Axios afirmó que Trump estaba pensando en reemplazar a Sessions con otro colaborador, Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York.

Si fuera el caso, este nombramiento podría abrir la puerta a la expulsión del fiscal principal y a tener un fiscal general que podría directamente influir en la investigación.