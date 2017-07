Once personas fueron halladas muertas dentro de una embarcación neumática con 167 migrantes que se encontraba a la deriva frente a las costas de Libia, informó este martes con un tuit la ONG española, Proactiva Open Arms.

"Nos cruzamos con un bote que estaba a la deriva, había unas 167 personas a bordo, once estaban muertas, entre ellos varias mujeres embarazadas y madres", precisó la organización. La guardia costera italiana, interrogada por la AFP, confirmó la información.

En la misma zona del Mediterráneo, un barco de la organización internacional Save the Children rescató este martes a unos 70 migrantes cuando trataban de llegar a Europa, precisó la guardia costera italiana.

Esta nueva tragedia se registra mientras el ministro del Interior italiano, Marco Minniti, celebra una serie de reuniones con las ONG's para discutir un nuevo código de conducta durante las operaciones de rescate de los inmigrantes en el Mediterráneo.

El código incluye una docena de medidas, entre ellas prohíbe a las organizaciones humanitarias de entrar en aguas territoriales libias para efectuar rescates, así como emplear luces para señalar su posición a embarcaciones en riesgo de hundirse.

Las organizaciones están divididas sobre si aceptar o no el código de conducta pese a que el ministro italiano reiteró que Italia no va a permitir el acceso a sus puertos a organizaciones que no firmen el código.

Italia se queja de que se la dejó sola frente a la crisis migratoria y pide más ayuda a sus socios europeos. El país registró desde inicios de año más de 93.000 llegadas de migrantes. Cerca de 2.360 han muerto en la travesía. La mayoría provienen de Libia.