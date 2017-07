Juan Camilo Restrepo, jefe del equipo negociador del Gobierno de Colombia en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), insistió hoy en que no habrá cese al fuego si continúan las hostilidades contra la sociedad civil.

En su cuenta de Twitter, Restrepo dijo que "con el ELN no se ha comenzado a hablar aún de aspectos técnicos de un eventual cese al fuego, y mucho menos de plazos del mismo". "Y recordar una vez más: si no hay cese de hostilidades contra sociedad civil claro y verificable por parte del ELN, no habrá cese al fuego", insistió.

Al inicio ayer, en Quito, de la tercera ronda de diálogos entre las dos partes, el equipo de paz del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que el objetivo central de la cita era avanzar en el cese al fuego y de hostilidades.

De su lado, el ELN apuntó que las dos partes tienen "la posibilidad y responsabilidad de dar un paso histórico: concretar un cese al fuego bilateral que brinde al país un apaciguamiento del conflicto armado".

"Desde el ELN hemos insistido durante los últimos años con que los diálogos hacia la paz deberían darse en un marco de Cese al fuego bilateral", escribió ayer este grupo armado en su cuenta de Twitter.

Añadió que durante el segundo ciclo, "el Gobierno manifestó, finalmente, que sí estaba dispuesto a avanzar en ese sentido. Ambas partes también expresamos la voluntad de que el Cese al fuego pueda estar acompañado de la suspensión de acciones que afectan a la población no combatiente".

Para el ELN, fortalecer un cese al fuego bilateral tiene como principal objetivo beneficiar a la sociedad colombiana, subrayó al tiempo de anotar que "su concreción permitiría aliviar la situación humanitaria de las comunidades en las zonas de mayor confrontación".

De Interés: Colombia niega que intente injerir en Venezuela ante declaración de canciller

Adelantó que insistirán en que el Estado "debe cesar las agresiones contra el movimiento social y garantizar la integridad de líderes y lideresas sociales, ya que, de no detenerse esa perversa dinámica, Colombia estaría ante una situación que prefigura un nuevo genocidio en curso", señaló.

El Gobierno de Colombia y el ELN abrieron el pasado 7 de febrero un proceso de diálogo en la capital ecuatoriana encaminado a terminar con el enfrentamiento que han mantenido durante más de 52 años.