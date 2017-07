El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar hoy en Twitter a su fiscal general, Jeff Sessions, a quien el mandatario lleva días reprobando por haberse apartado de la investigación de la trama rusa.



Esta vez, Trump criticó a Sessions por no haber sustituido en el liderazgo del FBI a Andrew McCabe, quien ejerce el cargo de manera provisional tras el inesperado despido en mayo de James Comey.

Concretamente, Trump arremetió contra McCabe por las donaciones que su esposa, Jill McCabe, recibió cuando compitió en 2015 por un escaño en el Senado del estado de Virginia.



En ese momento, Jill McCabe recibió 675.288 dólares de dos entidades asociadas con el gobernador de Virginia, el demócrata Terry McAuliffe, quien ha sido descrito como "el mejor amigo" del expresidente Bill Clinton y, por tanto, una persona cercana a Hillary Clinton, rival de Trump en las elecciones de 2016.



Mientras Jill McCabe se presentaba a las elecciones de Virginia, su marido participaba en la investigación que el FBI abrió a Clinton por el uso indebido que hizo de servidores de correo privados para tratar asuntos de interés nacional cuando era secretaria de Estado (2009-2013).

"¿Por qué el fiscal general Sessions no sustituyó al director del FBI Andrew McCabe, un amigo de Comey que estaba a cargo de la investigación de Clinton pero que obtuvo una gran cantidad de dinero (700.000 dólares) de Hillary Clinton y sus representantes por la carrera política de su mujer", dijo Trump.



El millonario finalizó su último tuit con las palabras "Drain the Swamp" ("Drenar el pantano"), su eslogan de campaña contra la corrupción en referencia al mundo de la política en Washington.



La tensión entre Trump y su fiscal general se evidenció la semana pasada cuando Trump aseguró en una entrevista con The New York Times que, de haber sabido que Sessions iba a apartarse de la investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia, no lo habría elegido para liderar el Departamento de Justicia.

Trump se mostró especialmente molesto porque Sessions no le avisó de que iba a apartarse de la investigación de la trama rusa, decisión que hizo pública en marzo.



Lejos de bajar el tono de sus críticas, el presidente reiteró ayer en una rueda de prensa su "decepción" con Sessions, le pidió "mayor dureza" para frenar las filtraciones de las agencias de inteligencia y, al ser preguntado sobre si pensaba destituirlo, respondió con un evasivo "el tiempo dirá".



En respuesta, uno de los funcionarios de mayor rango del Departamento de Justicia notificó a la Casa Blanca que Sessions no tiene ninguna intención de dejar su puesto, dijeron al canal ABC y al diario The Washington Post funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato.



Sessions sí planea atender una de las peticiones del presidente y, en los próximos días, hará un anuncio sobre las investigaciones de su departamento para frenar las filtraciones.



Medios locales han informado de que el fiscal general se encuentra hoy en la Casa Blanca para un "encuentro rutinario", aunque se desconoce si se reunirá con Trump o alguno de sus asesores.