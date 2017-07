Las organizaciones de personas con discapacidad de Paraguay denunciaron hoy en Asunción el incumplimiento de las leyes inclusivas con las que cuenta el país e intercambiaron sus experiencias para presentar a los futuros candidatos electorales sus demandas para mejorar su situación.

Los datos preliminares del censo de 2012 concluyeron que el 11,4 % de la población paraguaya, estimada en algo más de 6 millones de personas, vivía con algún tipo de discapacidad. Paraguay cuenta con distintas leyes inclusivas y un Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad 2015, que extenderá su actividad hasta 2030.

Su prolongación en el tiempo preocupa a las organizaciones, que ven este horizonte como un "desafío" y buscan "conseguir el compromiso de los políticos para que las cosas se cumplan antes", comentó a Efe el director ejecutivo de la Fundación Saraki, Raúl Montiel. En su opinión, "el plan nacional es muy bueno, realmente responde a las necesidades de la sociedad civil, pero en el cumplimiento está el problema".

Esta fue una de las principales preocupaciones de las organizaciones presentes en el VIII Encuentro nacional de organizaciones de y para personas con discapacidad, que con estos eventos buscan aunar posiciones para transmitir sus reclamaciones a las autoridades.

En esta ocasión, las conclusiones y las líneas de actuación se enviarán, también, a los precandidatos electorales, invitados al evento, aunque enviaron a sus representantes. La lista empezará por "el cumplimiento de las leyes", como Ley de Reserva de Empleo Público, la Ley de Accesibilidad o la Ley de Educación inclusiva, según citó Montiel. Para el director ejecutivo de la Fundación Saraki, asociación dedicada a integrar a las personas discapacitadas, el país cuenta con "un buen marco legal" y cree que "la ley está fantástica, pero hay que cumplirla".

Montiel aseguró a Efe que se ha observado "una enorme diferencia positiva" en la accesibilidad de los espacios y servicios públicos, con la habilitación de rampas para personas discapacitadas o los autobuses con elevadores hidráulicos.

No obstante, manifestó su preocupación por los niños con discapacidad, ya que el Ministerio de Educación "no sabe cuántos niños con discapacidad hay y se están calculando ahora", lo que evidencia que "no tienen ningún programa de apoyo". Asimismo, Montiel también se refirió a la "relación directa entre pobreza y discapacidad" y recordó que "aparte de recursos, falta mucha sensibilización".