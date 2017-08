La esposa de Ledezma cree que su esposo está en la cárcel de Ramo Verde

Mitzy Capriles, la esposa del opositor venezolano Antonio Ledezma, cree que el alcalde metropolitano de Caracas fue encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde y que su detención la pasada madrugada es un intento del Gobierno de Nicolás Maduro de "quebrarnos".

En una rueda de prensa en Madrid, Capriles dijo hoy que las detenciones de su marido y de Leopoldo López se explican porque el Ejecutivo de Maduro quiere forzar a las familias "a claudicar" en su lucha por las libertades.

En cuanto al papel de España en la mediación por los presos políticos, Capriles alabó la voluntad de los expresidentes Felipe González y Jose María Aznar, quienes "siempre han estado dispuestos a ayudar a Venezuela", pero sostuvo que para el país la intermediación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero fue "inútil".



La presencia de Zapatero en el país "no fue feliz", porque según afirmó Capriles, "el pueblo se dio cuenta de que estaba del lado del dictador Maduro, que había una parcialidad abierta del presidente Zapatero hacia el Gobierno venezolano, por lo que los ciudadanos nos echamos a la calle para pedir un referéndum revocatorio", dijo.

"El Gobierno español debe tomar medidas más profundas, que tengan repercusión en la comunidad internacional", manifestó Capriles, quien depositó su confianza en el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, para que España, "que está haciendo mucho", lo haga ahora de manera "explícita".



Para Capriles es importante el hecho de que España no haya reconocido las votaciones del pasado domingo a la Asamblea Nacional Constituyente y que no se haya hecho eco de las "arbitrariedades de la narcodictadura que vive Venezuela".



Mitzy Capriles aseguró que la detención de Ledezma, quien podría recibir la visita de sus abogados durante la noche de hoy en Venezuela, se produjo poco después de que su esposo hiciera público un vídeo en el que criticaba la votación del domingo para elegir la Asamblea Nacional Constituyente.



"Lo que ha sucedido no es nuevo y debe marcar una pauta al mundo para que se sepa que lo que Venezuela está viviendo es una masacre y un tremendo atentado contra los derechos humanos", añadió.

En Venezuela, país en el que dijo que hay 500 presos políticos y hubo 135 muertos en 115 días, "ninguna de las mentiras que el presidente Maduro vierte, como la del número de votos a la ANC, ha logrado convencer a un pueblo que ya está en la calle y que no tiene nunca como opción la cobardía, sino la libertad", expresó la esposa de Ledezma.



Antonio Ledezma, que lleva en arresto domiciliario más de dos años, después de pasar dos meses en prisión, está acusado de conspiración y asociación para delinquir, por lo que podría ser condenado hasta a 26 años y medio de cárcel.