Los legisladores demócratas continúan su campaña para pedir al presidente de EE.UU., Donald Trump, que mantenga el programa de protección a jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños, mientras se preparan para responder en el Congreso en caso contrario.



La prioridad es que Trump preserve esa medida que ha librado de la deportación a 780,000 jóvenes, pero los demócratas ya han presentado varios proyectos de ley para protegerlos si el presidente opta por la revocación, explicó hoy el congresista Raúl Grijalva en una conferencia de prensa telefónica.

La fecha clave es el próximo 5 de septiembre, cuando concluye el plazo que le han dado al Gobierno Texas y otros nueve estados para que rescinda el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una medida ejecutiva firmada en 2012 por el entonces presidente demócrata, Barack Obama.



"Es una decisión del presidente (...) pero nosotros no nos rendimos, no asumimos que lo va a hacer (revocarla)", indicó Grijalva, legislador de origen mexicano por el estado de Arizona.



Si el Gobierno no elimina DACA, esos estados -gobernados todos por republicanos- han amenazado con interponer una demanda en una corte de Brownsville (Texas) para acabar con el programa por la vía judicial.

Esa es la corte del juez Andrew S. Hanen, el mismo que frenó en 2015 el programa de Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA), impulsado también por Obama.



Entonces, esa corte federal dictó una medida cautelar que detuvo la entrada en vigor del DAPA y la ampliación del DACA.



La amenaza la encabeza el fiscal texano, Ken Paxton, mientras que un grupo de otros 20 fiscales han escrito en respuesta una carta al presidente en la que le instan a reafirmar el compromiso del Gobierno con los jóvenes.



Grijalva, junto con expertos legales, activistas y beneficiarios de DACA, repasó hoy los pasos dados y que se pueden dar para mantener el programa y las opciones que se barajan en caso de que Trump ceda a la presión de los fiscales.



El último paso ha sido una carta, impulsada por el congresista hispano y firmada por 155 legisladores demócratas, con la que el miércoles pidieron a Trump que mantenga el programa y que instruya al Departamento de Justicia para que lo defienda de los posibles desafíos legales.



Además, han presentado cuatro proyectos de ley para proteger a los "soñadores", aunque es "difícil", reconoció Grijalva, que esas iniciativas salgan adelante en un Congreso de mayoría republicana tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.



DACA fue una las medidas unilaterales tomadas por Obama ante la falta de acción del Congreso para ponerse de acuerdo sobre una reforma migratoria integral que pudiera solucionar el estatus de los más de 11 millones de personas en situación irregular que se estima viven en el país.