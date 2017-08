La periodista de origen mexicano María Elena Salinas abandonará a fines de año Univision, donde ha trabajado 36 años, para dedicarse al periodismo "de forma independiente", informó hoy la cadena de televisión para las audiencias hispanas de EE.UU.

La propia Salinas, en los minutos finales del noticiero del jueves, dio a conocer que a partir de 2018 iniciará una nueva etapa en su carrera y se dedicará a "ser una periodista independiente y productora, entre otras cosas".

Randy Falco, presidente y director ejecutivo de Univision, calificó a la presentadora como "una fuente emblemática y fidedigna de noticias imparciales".

"María Elena ha sido un paradigma de excelencia periodística y solidaridad con la comunidad hispana. Nunca ha existido ni existirá una periodista como ella en nuestra Cadena", manifestó por su parte Daniel Coronell, presidente de Noticias de Univision.

Salinas, que conduce el principal noticiero de Univision junto a Jorge Ramos y es presentadora del espacio dominical "Aquí y Ahora", especificó que no la han echado, no ha renunciado y no se va a otro canal.

Tampoco piensa en retirarse. Salinas tuvo palabras de agradecimiento para el que ha sido su centro de trabajo en más de tres décadas, para el "maravilloso equipo de periodistas" de la cadena, de quienes ha "aprendido mucho, profesionalmente y personalmente", así como para los televidentes, a quienes agradeció haber confiado en ella y haberla "inspirado" en su responsabilidad como comunicadora.

Jorge Ramos: Fue un error garrafal no enfrentar antes a Trump

"Como yo siempre le digo a los jóvenes, luchen por sus sueños, no se den por vencidos. Ahora me toca a mí practicar lo que predico. Hacer cosas que hace muchos años he soñado con hacer, nunca es demasiado tarde", dijo Salinas, sin desvelar la nueva trayectoria que tomará su carrera profesional.

Nacida en Los Ángeles (California) e hija de inmigrantes mexicanos, la periodista inició sus labores periodísticas como presentadora en 1981 en la cadena KMEX, la primera estación de televisión en español de Los Ángeles, según una nota de Univision.

En 1987 Salinas se puso al frente del noticiero de la cadena hispana junto al periodista Jorge Ramos y desde ahí se erigió en "una influyente voz en la televisión" hispana, como señaló la cadena en un comunicado.

A lo largo de su trayectoria ha entrevistado a Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, George W. Bush, Augusto Pinochet, Manuel Noriega y Alberto Fujimori, entre otros muchos. Ganadora de destacados premios periodísticos, además de siete premios Emmy, la década pasada fue descrita por el diario The New York Times como la "voz de los hispanos en los Estados Unidos".

En el comunicado, la cadena anunció que "en los próximos meses" anunciará quien será la nueva presentadora o presentador que acompañara a Jorge Ramos en el principal noticiero de Univisión, que tiene un promedio de 2 millones de espectadores, así como su reemplazo en el espacio semanal "Aquí y Ahora".