La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, elegida hace casi una semana, aprobó hoy la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, luego de que el Tribunal Supremo hallara méritos para su enjuiciamiento.

En sustitución de la exfuncionaria, que aún podría ser llevada a juicio, los oficialistas designaron al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como nuevo fiscal general, convirtiéndose en la primera autoridad designada por el órgano plenipotenciario, que sesionó hoy por primera vez. "Eso no puede quedar vacío porque se generará un problema que ya lo teníamos con la inacción del Ministerio Público", dijo el constituyente Diosdado Cabello al postular a Saab para el puesto.

La decisión fue sometida al voto de los constituyentes luego de que el Tribunal Supremo de Justicia notificara a la Asamblea que había hallado méritos para enjuiciar a la fiscal, para su inhabilitación, prohibición de salida del país y congelación de sus bienes. Cabello pidió declarar "la emergencia" dentro del Ministerio Público "para que se proceda a su inmediata reestructuración", dijo, indicando que deberá revisarse el proceder de todos los funcionarios en todos los niveles.

Los constituyentes aprobaron que "sea declarada la emergencia en el Ministerio Público, de tal manera que el señor Tarek William Saab pueda llegar al MP, tomando decisiones para la reestructuración del Poder Ciudadano, del Ministerio Público", tal como propuso Cabello. En una declaración a la prensa ofrecida poco después de la votación, el oficialista señaló que la Fiscalía, en manos de Ortega Díaz "hasta hace media hora, se había convertido en un centro de la impunidad" en el país.

"Estoy seguro que con Tarek William Saab va haber justicia, que no significa venganza, nosotros no actuamos en base a esa premisa", añadió. Ortega había rechazado la elección de la Asamblea Nacional Constituyente por considerarla una "ambición dictatorial" del chavismo y ha denunciado que debía "ser convocada por el pueblo" y no por el presidente Nicolás Maduro, lo que la ha convertido en una de las voces más críticas a este proceso.

En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que ya dejan más de 120 muertos, situación que se ha agudizado desde la elección de la Asamblea Constituyente el pasado domingo, en la que la oposición no participó por considerar el proceso fraudulento.