Fiscal venezolana dice que desconoce decisión judicial que la removió del cargo

La recién destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo este sábado que desconoce esa decisión tomada por la corte suprema y la poderosa Asamblea Constituyente.

"Desconozco las decisiones (...) y no las asumo, porque están al margen de la Constitución y la ley", dijo Ortega, quien reiteró que está "en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido" por el máximo tribunal y el gobierno de Nicolás Maduro.

Ortega, chavista confesa que rompió con el gobierno de Maduro, fue suspendida del cargo más temprano por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la enjuiciará por supuestas irregularidades.

Posteriormente, la Constituyente la destituyó en su primera sesión tras instalarse el jueves en el Palacio Legislativo.

Fue además inhabilitada para ejercer cargos públicos y será sustituida de forma interina por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.

"Pueblo de Venezuela: no se trata de Luisa Ortega ni del Ministerio Público; nosotros apenas somos una muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que se atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar", señaló en un comunicado publicado en la cuenta oficial del Ministerio Público.

"No me rindo, Venezuela no se rinde ni se rendirá ante la barbarie, la ilegalidad, el hambre, la oscuridad y la muerte. Nuestro pueblo tiene que mantener viva la esperanza y la unidad", añadió.

Ortega intentó más temprano entrar a la sede de la Fiscalía, pero militares de la Guardia Nacional se lo impidieron.

"Esto es dictadura", dijo entonces a periodistas, antes de partir en una moto con escoltas.