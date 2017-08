Trump quiere ser presidente de Estados Unidos durante dos mandatos.

Kellyanne Conway, asesora del presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró hoy que el mandatario quiere ejercer el cargo durante "dos mandatos", pese a informaciones periodísticas que dudan de si buscará la reelección en 2020.



"El presidente dice a menudo en público y en privado, George, que él será presidente durante siete años y medio más, de modo que planea ser un presidente de dos mandatos", declaró Conway a George Stephanopoulos, conductor del programa "This Week" en la cadena televisiva ABC.

La asesora presidencial, que desempeñó un papel muy relevante en la campaña que llevó al gobernante republicano a la Casa Blanca en las elecciones de 2016, respondió así a una información publicada este sábado por The New York Times.



Según el diario, destacados miembros del Partido Republicano han empezado una "campaña en la sombra" al margen de Trump para los comicios presidenciales de 2020.



Aunque el presidente no ha indicado que vaya a renunciar a la reelección, más de 75 miembros del partido consultados por el periódico no ven claro que el magnate se postule para las elecciones de 2020, dada la incertidumbre de su Presidencia por la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles vínculos de su campaña con Rusia en los comicios de 2016.

El Times también indica que algunos colaboradores del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, han hablado en privado acerca de una posible campaña presidencial.



Sin embargo, Conway negó hoy esas informaciones, que tildó de "ficción total".



"Es absolutamente verdad que el vicepresidente se está preparando para 2020, para la reelección como vicepresidente", señaló la asesora, al hacer hincapié en que Pence es "muy leal" e "increíblemente efectivo" en el desempeño de su cargo.



Desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero pasado, las dudas sobre la duración de su Presidencia surgen por las frecuentes polémicas que salpican a su Administración y la investigación de la trama rusa, que irrita sobremanera al mandatario.



Esta semana se divulgó la noticia de que la investigación sobre Rusia ha adquirido entidad suficiente como para merecer la formación de un gran jurado, una revelación que imprimió nueva fuerza a las especulaciones sobre la indagación de Mueller.



La formación de un gran jurado, que permite requerir documentos y tomar juramento a testigos, es una señal de que la pesquisa rusa tiene más peso de lo que le gustaría a Trump, quien considera una "farsa" esa investigación.