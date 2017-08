Opositor venezolano dice que persecución a alcaldes aumentó con Constituyente

La "persecución" a los alcaldes opositores en Venezuela "ha escalado" en las últimas semanas, a medida que se acercaba la elección el pasado domingo de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el Gobierno, denuncia el regidor de la ciudad de Lechería, Gustavo Marcano.



"Con la activación del fraudulento proceso constituyente ha escalado la persecución. Hemos sido llevados hasta el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia más de veinte alcaldes en las últimas semanas, yo fui el primero", explica Marcano en una entrevista a Efe en Washington, tras huir de una orden de quince meses de cárcel.





Hace dos semanas, relata, alcaldes de partidos de oposición al chavismo empezaron a ser citados a audiencias en el Supremo por haber incumplido su orden de evitar la celebración de protestas en sus municipios por la Constituyente, que este viernes se instaló en Venezuela con el mandato de redactar una nueva Carta Magna y reestructurar el Estado.

"Hubo protestas porque es un derecho, cumplimos cabalmente con los preceptos establecidos por la Constitución. Nosotros actuamos amparados en los artículos de la Constitución que establece que todo ciudadano tiene el deber y el derecho de contribuir con el restablecimiento del orden constitucional", indica.



Marcano desoyó el mandato del Supremo, al que considera "un apéndice del régimen", permitió las protestas y participó en las marchas de su municipio, Diego Bautista Urbaneja, ubicado en Lechería, en el estado de Anzoátegui (este de Venezuela).



Después, rechazó acudir a la citación del Supremo con el argumento de que los únicos magistrados a los que reconoce son los que nombró el pasado 21 de julio la Asamblea Nacional venezolana (Parlamento), donde la oposición tiene mayoría desde enero de 2016.





El Tribunal Supremo ordenó entonces su "destitución, una inhabilitación de quince meses y quince meses de cárcel".



Marcano logró salir de Venezuela "por vías no tradicionales" que prefiere no revelar, ya que son "las mismas", asegura, que están usando "cientos de personas perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro".



El miércoles llegó a Washington para reunirse al día siguiente con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que en los últimos dos años ha recibido en su despacho a numerosos opositores venezolanos y es una de las voces internacionales más críticas con Maduro.



"Le presentamos un informe de la persecución, que ha estado escalando en las últimas semanas, pero que siempre ha existido. Tenemos alcaldes presos desde 2014, pero con la Constituyente ha habido una escalada para paralizar las protestas en nuestros municipios", señala.



"Almagro -continúa- es muy consciente de la situación que estamos padeciendo en Venezuela, está muy bien informado. Escuchó con mucho detenimiento cada uno de los casos".



El diplomático uruguayo, como es habitual, informó del encuentro con una foto y un mensaje en su cuenta de la red social Twitter: "Reunión con el alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, sobre la persecución a alcaldes y gobernadores por la dictadura de Venezuela".



Además de esa entrevista, Marcano mantuvo otros contactos en Washington para "buscar protección a los alcaldes que tienen procesos similares abiertos" a través de organismos de derechos humanos, aunque por el momento no ha iniciado ningún proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que pertenece a la OEA.



"Por ahora me toca estar acá y desde aquí seguir luchando por la libertad y el cambio en Venezuela. El pueblo va a seguir resistiendo todos los embates de la dictadura, queremos elecciones libres con un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional", concluye.