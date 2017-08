La defensa del líder opositor venezolano Leopoldo López se mostró hoy convencida de que este fue devuelto a su arresto domiciliario, después de haber permanecido menos de una semana en una cárcel militar, gracias a la presión política y mediática que se produjo a nivel internacional.



"Si no hubiese difusión internacional masiva y presión de los lideres mundiales, esto sería mucho peor, y pienso que ha sido determinante el pronunciamiento del Papa", valoró Juan Carlos Gutiérrez, uno de los abogados de López, en una entrevista con la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, agregó que el hecho de que el político regresara a prisión domiciliaria días después de haber sido sacado de su residencia por supuesto riesgo de fuga, no se debe a los reclamos realizados por su defensa ante la Justicia, sino que ha sido "fundamental" la presión política y, ante todo, la preocupación del Vaticano.



Además, consideró que todo ello ha formado parte del "juego estratégico" del Gobierno de Nicolás Maduro, que, a su juicio, "no deja de hacer ajedrez" y utilizarlos "como carne, dentro de su esquema de perseverancia y persistencia por mantener un poder que no le corresponde".

Gutiérrez equiparó la situación de su defendido con la de Antonio Ledezma, a quien se le suspendió el arresto domiciliario el mismo día que a López y regresó a casa el viernes.



Así, consideró que el hecho de que se haya restituido la situación de ambos "no constituye un acto de Justicia" porque ninguno de los dos ha cometido delitos.

"Han sido juzgados de manera irregular, con graves vicios en cuanto al debido proceso y están encarcelados absolutamente de manera arbitraria. Dentro de esta arbitrariedad le envían a la cárcel, le envían a su casa... es una suerte de juego que tiene características antidemocráticas, no jurídicas", denunció.

Además, aseguró que ahora López, quien cumple una condena por promover una protesta antigubernamental que degeneró en actos violentos, tiene más limitaciones que antes porque las restricciones de comunicación son "absolutas" y "no hay forma de que él pueda expresarse bajo ningunas condiciones", reveló.



La restitución de la prisión domiciliaria del líder opositor tuvo lugar en la misma jornada en la que la nueva Asamblea Nacional Constituyente, con poderes supraconstitucionales, celebró su primera sesión y tomó duras medidas para reformar el Estado.



En estos días quedará instaurada la Comisión de la Verdad de la Asamblea para investigar los hechos de violencia ocurridos en Venezuela a propósito de las protestas antigubernamentales, muchas de ellas promovidas por el partido de López.



"Probablemente le lleven a una suerte de tribunal de la Inquisición", valoró el abogado, para quien este organismo no respeta los estándares internacionales de transparencia y trabaja "bajo condiciones fraudulentas y no democráticas".