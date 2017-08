El constituyente Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del oficialismo venezolano, dijo hoy que se pedirá a la "Comisión de la Verdad" inhabilitar para ejercer cargos públicos a quienes hayan "llamado a la violencia" en el país, lo que les impedirá participar en los comicios para gobernadores.

"Todo aquel que haya hecho llamados a la violencia, nosotros vamos a solicitar ante la Comisión de la Justicia y de la Verdad que sea inhabilitado para ejercer cualquier cargo público y que sea severamente investigado", dijo Cabello en un mitin al término de una marcha de partidarios.

El presidente Nicolás Maduro había pedido a finales de mayo crear y dotar a la Comisión de la Verdad de poder plenipotenciario para garantizar que la Justicia repare a las víctimas de la violencia en la ola de protestas que a día de hoy supera el centenar.

Cabello criticó hoy que algunos dirigentes de la oposición hayan convocado a su seguidores a protestar contra el Gobierno tildando el régimen de ser una "dictadura", promoviendo la violencia, y que luego decidan participar en las elecciones regionales.

El oficialista ha promovido las decisiones más duras que ha tomado hasta ahora la Asamblea Nacional Constituyente electa hace poco más de una semana y hoy prometió otras asegurando que "todos aquellos que hayan atacado a esta patria les va a llegar la justicia".

"Tenga el apellido que tenga, tenga la plata que tenga, así sea el dueño de un medio de comunicación, ahí le va a llegar la justicia por el bien de esta patria", dijo en clara alusión a los opositores al Gobierno.

Reiteró que este martes el sector del chavismo que respalda al Gobierno de Nicolás Maduro presentará a sus 23 candidatos para las elecciones de gobernadores, previstas para el 10 de diciembre, como una "fórmula de la revolución bolivariana".

Con estas elecciones, el Gobierno se prepara para medirse en uno de sus momentos de más baja popularidad en los últimos dos lustros y con una de las peores crisis que ha vivido el país desde que gobiernan.

La mayor incertidumbre está relacionada con quiénes de los opositores decidirán participar en esta liza pese a las graves dudas que se mantienen sobre la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y las inhabilitaciones dictadas ya sobre los principales líderes del antichavismo.

"Qué hará la derecha, no lo sabemos, nadie sabe. Si yo fuese escuálido (como se refiere a la oposición), dios me cuide, me ampare, me favorezca, y me libre de todo mal, pero si yo fuese escuálido, uno se preguntaría, y ahora qué viene, con qué van a salir ahora, pasaron de jugar Pokemón y Candy Crush a dirigir una contrarevolución", dijo Cabello al respecto.

El dirigente chavista destacó la importancia de "dirigir un país", que "es una cosa seria, (porque) un país requiere seriedad, requiere un proyecto de patria", como el que, dijo, tiene el Gobierno de Maduro.

Volvió a referirse al asalto de este domingo contra un cuartel militar por parte de un grupo de personas, alguna de ellas militares retirados o desertores, y que ha sido visto por algunos críticos al Gobierno y la Fuerza Armada como una "sublevación".

Cabello, que participó en el fallido golpe de Estado cometido en Venezuela el 4 de febrero de 1992 liderado por el más tarde presidente, Hugo Chávez, y que dejó una treintena de muertes, aseguró que "el día que aquí haya un levantamiento militar, será de la Fuerza Armada para imponer la revolución bolivariana con más fuerza".

En Venezuela se registra desde el 1 de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, que dejan más de 120 muertos, situación que se agudizó desde la instalación de la Asamblea Constituyente el pasado viernes, que no es reconocida por la oposición y varios Gobiernos y organismos internacionales.