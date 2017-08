Corea del Norte dice que Trump carece de raciocinio

Corea del Norte dijo este jueves que el presidente norteamericano Donald Trump "carece de raciocinio" y que sólo responde al uso de la fuerza, indicó la agencia oficial KCNA, en una escalada retórica con Estados Unidos sobre el programa nuclear norcoreano.

"Un diálogo sensato es imposible con un tipo así que carece de raciocinio y con él sólo funciona la fuerza absoluta", indicó la agencia estatal, citando al general norcoreano Kim Rak Gyom.

Trump amenazó esta semana a Corea del Norte con un diluvio de "fuego e ira como el mundo nunca ha visto" si persiste en el desarrollo de su programa nuclear.

Pyongyang dijo después que considera la posibilidad de lanzar un ataque con misiles balísticos contra las bases militares de Estados Unidos en la isla de Guam, en el Océano Pacífico.

El general norcoreano indica que a mediados de agosto podría estar listo el plan de ataque consistente en lanzar cuatro misiles que sobrevolarían Japón y que será presentado para su aprobación al líder norcoreano Kim Jong-Un, como una "crucial advertencia a Estados Unidos.

Tillerson aseguró hoy que Estados Unidos se defenderá y defenderá a sus aliados militarmente si lo considera necesario, y aseveró que la única salida para Corea del Norte es un "diálogo con las expectativas adecuadas".



Según opinó el columnista David Ignatius en el diario The Washington Post, las fuertes palabras de Trumpestán más dirigidas a China que a Corea del Norte, con el objetivo de que el principal aliado de Kim Jong-unejerza presión para contener el desarrollo nuclear norcoreano.



Mientras tanto, fuentes de la Casa Blanca indicaron al diario The New York Times que las amenazas de "fuego y furia", de una contundencia que no se escuchaba desde que el presidente Harry Truman (1945-1953) amenazó a Japón tras el lanzamiento de la primera bomba nuclear en Hiroshima en 1945, fueron totalmente improvisadas.