El presidente de EEUU, Donald Trump, fue hoy un paso más allá en sus críticas al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y le responsabilizó abiertamente del fracaso del intento del partido para reemplazar la reforma sanitaria promulgada por el expresidente Barack Obama.



"Pueden creerse que Mitch McConnell, que lleva siete años gritando 'derogar y reemplazar' (la reforma de salud), no pudiera hacerlo. ¡Debemos derogar y reemplazar Obamacare!", tuiteó Trump, usando el nombre con el que se conoce popularmente la ley sanitaria de 2010.

Su mensaje llegó unas horas después de otro tuit en el que Trump también arremetió contra McConnell por haber dicho que el mandatario tenía "expectativas excesivas" sobre la capacidad de los miembros de su partido de superar la oposición demócrata y aprobar rápidamente una ley que sustituyera Obamacare.



"El senador Mitch McConnell dijo que yo tenía 'expectativas excesivas'. Pero no lo creo. Después de siete años de oír 'derogar y reemplazar', ¿por qué no hacerlo?", dijo Trump en un mensaje el miércoles en su cuenta personal de Twitter.



Las críticas de Trump a McConnell evidencian las deterioradas relaciones entre el mandatario y los líderes de su partido en el Congreso, que representan una facción más cercana al aparato republicano y que no han logrado grandes avances legislativos en los primeros seis meses del presidente en el poder.



En este caso, a Trump le irritaron unos comentarios que McConnell hizo esta semana en Kentucky, el estado al que representa y en el que se encuentra durante el receso veraniego.



"Nuestro nuevo presidente, está claro, no ha estado antes en esta línea de trabajo. Y creo que tenía expectativas excesivas sobre cuán rápido suceden las cosas en un proceso democrático", dijo McConnell.



Según el diario The New York Times, Trump habló este miércoles por teléfono con McConnell para quejarse por esos comentarios, y pedirle que siga trabajando para sustituir el sistema creado por Obamacare.



Trump se mostró "animado" durante la llamada, de acuerdo con el Times, pero poco después publicó su primer tuit crítico con McConnell, y hoy parece aún más frustrado por el tema.



Durante los últimos dos meses, el mandatario ha arremetido varias veces contra los miembros de su partido por no haber "hecho su trabajo" en lo relativo a la reforma sanitaria, dado que hicieron campaña para derogar la ley de Obama desde su promulgación en 2010.



El último intento en el Senado para reemplazar esa reforma fracasó el pasado 28 de julio, con el voto crucial en contra de tres senadores republicanos, y no está claro si el partido tiene una estrategia para abordar de una forma diferente el tema de Obamacare, una crucial promesa de campaña de Trump a sus votantes.