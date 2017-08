Franklin deja niño herido y 648 evacuados en su paso por Veracruz

Franklin, que se degradó de huracán a tormenta tropical en las últimas horas, ha dejado hasta el momento un niño herido y 648 personas evacuadas en su paso por el oriental Veracruz, informó hoy el gobernador estatal, Miguel Ángel Yunes.



"Lo más importante es que no causó ninguna pérdida de vidas ni afectaciones personales, hay solamente un niño en el hospital civil de Xalapa lastimado por la consecuencia de una lámina", señaló Yunes en entrevista con Radio Fórmula.

Además, hubo varios cortes carreteros y 548 personas fueron evacuadas a albergues municipales o estatales, mientras que otras 100 personas se trasladaron a casas de familiares por seguridad.





El mandatario estatal detalló que este es el saldo que se tiene hasta las 6.00 hora local (11.00 GMT), y que Veracruz sigue en alerta roja.

Destacó que si bien hay ríos de "respuesta rápida" que ya han aumentado su caudal, no se han desbordado, y agregó que hay otros que nacen "más lejos y traen una carga de agua importante".



En este tipo de ríos, no será hasta dentro de unas horas, pasado el mediodía de este jueves, que se verá si producen inundaciones o son causantes de deslizamientos en zonas montañosas.



En Veracruz hoy no hay clases escolares, prosiguen todas las labores de seguridad y el análisis de posibles daños, dijo Yunes, que remarcó que el saldo actual no es todavía el definitivo.

Franklin, que tocó tierra como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson el miércoles por la noche en las costas de Veracruz, avanza hoy debilitado hacia el interior de México, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.



Presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste con una velocidad de traslación de 24 kilómetros por hora.



Los expertos pronostican que Franklin seguirá debilitándose en su avance hacia el interior de México y se disipe "en las próximas horas".



El centro meteorológico advirtió de probables acumulaciones de agua por las lluvias de entre 10 y 20 centímetros y máximas aisladas de hasta 38 centímetros en el norte de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, el este de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y el este de San Luis de Potosí.



"Estas lluvias podrán causar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que pongan en peligro vidas humanas", advirtió el NHC, con sede en Miami.



Franklin se convirtió este miércoles en el primer huracán de la temporada del Atlántico mientras se desplazaba por el Golfo de México, fortaleciéndose en su ruta hacia tierra firme.



Se desplegaron más de 8.000 militares y 3.000 refugios para el segundo impacto de Franklin en territorio mexicano, después de que el martes cruzara la Península de Yucatán sin causar daños graves.