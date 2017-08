El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, encabezó hoy el acto de homenaje por el Día de los Mártires de la Aviación Militar, que se realizó en el Cementerio del Norte de Montevideo.

La fecha de la ceremonia rinde honor al capitán Juan Manuel Boiso Lanza, que falleció el 10 de agosto de 1918 durante una maniobra de aterrizaje que realizó en la Escuela Militar de Aviación de Port Long en Francia y se convirtió en el primer mártir en la historia de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

"Los 10 de agosto son un día muy especial para la Fuerza Aérea, no importa la repetición y el paso de los años", dijo a la prensa el comandante en jefe de la FAU, Alberto Zanelli, luego del acto.

Además, Zanelli señaló que desde ese momento para la FAU "lamentablemente" comenzó una historia que "no tiene final" porque ya han sido varios los uruguayos que perdieron la vida en accidentes de las mismas características. "Es un peaje que me resisto a pagar, que no queremos aceptar y hacemos un gran esfuerzo por evitar.

No es algo natural, los aviones están hechos para volar y todos queremos terminar nuestras misiones y volver a nuestras casas", afirmó el comandante.

En este sentido, explicó que desde la FAU se hace "un trabajo constante" que requiere "mucha disciplina" para intentar evitar que suceda este tipo de tragedias y para ello también es necesario observar los accidentes ya ocurridos e intentar mejorar lo que se hizo mal en el momento.

"Hemos ajustado ciertos parámetros en lo referente a la experiencia de los instructores y los espacios de instrucción que le damos a las personas que están recibiendo cursos en el entendido de que por ahí podemos fortalecer la capacidad que tienen nuestros pilotos de enfrentar situaciones y solucionarlas", concluyó.

El acto además de recordar con un discurso a Boiso Lanza y el resto de los caídos hasta la fecha, tuvo una ofrenda floral por parte de las autoridades de la FAU y contó con la presencia de diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas de Uruguay.