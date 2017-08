Lula dijo que los errores Maduro, no justifican una intervención militar en ese país como la defendida por el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump.

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó hoy que los errores del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, no justifican una intervención militar en ese país como la defendida por el gobernante de Estados Unidos, Donald Trump.



"No podemos permitir que cualquiera que sea el error que haya cometido Nicolás Maduro o que venga a cometer permita que un presidente estadounidense diga que utilizará la fuerza para poder derribarlo", afirmó Lula en la ceremonia de creación del Instituto Futuro, entidad de estudios políticos en el que participarán académicos de varios países latinoamericanos.





Lula, que durante su Gobierno fue un importante aliado tanto del fallecido presidente Hugo Chávez como del propio Maduro, criticó las declaraciones en las que Trump defendió el uso de la fuerza en Venezuela pero sin hacer una clara defensa del actual presidente venezolano, como lo han hecho otros dirigentes del socialista Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil.



"Nosotros tenemos que decir que la autodeterminación de los pueblos es algo que aprendemos a defender y nosotros queremos que Maduro acierte, que haga las cosas correctas, que gobierne bien", se limitó a afirmar.



El dirigente socialista y exlíder sindical dijo que Trump tiene que aprender que las crisis políticas no se resuelven con armas sino con diálogo y acuerdos.



"Si él (Trump) no sabe hacerlo, aquí en América latina podemos enseñarle cómo construir la paz de nuestro continente. No hay ningún lugar en el mundo que haya mantenido la paz como nosotros lo hicimos entre 2003 y 2015", dijo al referirse a los años en que el PT gobernó Brasil.

"En lugar de decir que va a utilizar armas, Trump debería proponer la creación del Grupo de Amigos de Venezuela, así como el que le propusimos a Chávez en enero de 2013 para resolver la crisis de Venezuela entonces, o hacer como la Unasur hizo en la crisis de Bolivia, en donde resolvió una crisis que parecía sin solución", afirmó el exmandatario brasileño.



Según Lula, a América Latina le gusta vivir en paz y es consciente de que ninguna guerra puede ayudar a un país de la región a mejorar su situación.



Sin una defensa directa de Maduro, Lula se desmarcó de la actual presidenta del PT, la senadora Gleisi Hoffmann, duramente criticada desde que la semana pasada divulgó una carta de apoyo a Maduro y a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el mandatario y criticada por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional.



Lula hizo una amplia defensa de la autonomía de América Latina en el discurso que pronunció en Sao Bernardo do Campo en la ceremonia de lanzamiento del "Instituto Futuro - Marco Aurelio García", un centro de estudios políticos promovido por sindicalistas y académicos argentinos y brasileños.



El expresidente brasileño fue homenajeado con el título de patrono del Instituto, una iniciativa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Unmet) de Buenos Aires y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).



Según sus creadores, la institución tiene por objetivo "discutir las políticas públicas de los gobiernos populares y de las administraciones conservadoras de la región para promover avances en la democracia y la justicia social con líderes políticos, académicos, intelectuales y artistas".



Entre los participantes en la ceremonia estaban los exministros de Relaciones Exteriores de Brasil Celso Amorim y de Argentina Jorge Taiana.

"Tengo más de 50 años de vida dedicada la política internacional y nunca había visto a un presidente de Estados Unidos amenazando a un país suramericano de agresión. Eso es una violación a la Carta de la ONU. En nuestra época, en la Unasur, eso sería motivo inmediato para convocar una reunión para condenar la amenaza", dijo Amorim sobre la Unión de Naciones Suramericanas.