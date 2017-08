El joven venezolano Wuilly Arteaga, que se hizo popular por tocar el violín en las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró hoy que sí fue torturado por parte de funcionarios militares en el momento de su detención y que el vídeo difundido por el oficialista Diosdado Cabello fue editado.

"Lo que es real es que hay muchas personas todavía presas y que sí son torturados allí dentro, sí son torturados (...) yo fui torturado, a mi me desfiguraron el rostro de los perdigones, de los golpes y me quemaron el cabello", dijo Arteaga a los periodistas al ser preguntado por el vídeo que difundió el dirigente oficialista.

En esa grabación que mostró Cabello el músico criticaba el "amarillismo" de los medios que habían informado de las torturas que habría sufrido durante su privación de libertad y negaba los malos tratos.

Sin embargo, el violinista aseguró hoy que ese material fue "editado" y que además eso "se ve claramente porque ese vídeo cuenta hechos pasados y hechos presentes". Según explicó, mientras estuvo preso le hicieron varias entrevistas a las que se presentó "con la misma ropa" debido a que no le entregaban las prendas que les enviaban sus familiares y abogados.

Y durante esas conversaciones le hacían preguntas sobre hechos pasados. "La verdad de todo es que sí fui torturado y los presos están siendo torturados", afirmó. Arteaga detalló que el día que fue detenido también fue capturada una joven que "fue violada", aunque no detalló la identidad de la mujer.

"En ese momento me quitaron mi violín, zapatos y todo lo que tenía y me amarraron las manos con las trenzas de los zapatos. Me comenzaron a torturar con el rostro cubierto, los mismos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada). Durante 20 minutos nos tuvieron allí", indicó.

El joven señaló además que recibió un golpe en el oído derecho que le causó una hemorragia interna. "Nunca me dejaron comunicarme con abogados, con familiares, no me dejaban pasar cartas.

La comida los primeros días no me estaba llegando. Eran los mismos presos de la celda que me daban comida", aseguró. Arteaga fue detenido el pasado 27 de julio y liberado el martes en la noche, luego de una solicitud hecha por el Ministerio Público (MP) "y acordada por tribunal de la causa", informó el nuevo fiscal general, Tarek Saab, designado por la recién electa Asamblea Nacional Constituyente conformada solo por oficialistas.