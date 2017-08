En las ciudades ucranianas no queda ni una sola estatua del líder soviético Vladímir Lenin, afirmó hoy el director del Instituto de la Memoria Histórica del país, Vladímir Viatrovich.

"Fueron desmontados 1.320 monumentos de Lenin y, por lo que sabemos, no queda ni una sola estatua más", dijo Viatrovich al portal Liga.net. Al mismo tiempo, agregó que esta información refleja únicamente la situación en las urbes, que no en los pueblos, y no incluye los territorios del este dominados por los separatistas prorrusos.

Según Viatrovich, gran parte de las estatuas será desechada o reciclada, mientras algunas se conservarán para ser expuestas en el museo de "la propaganda monumental" de la URSS que las autoridades planean inaugurar en Kiev a finales del año. En mayo, activistas ucranianos encontraron y derribaron la última estatua de Lenin en Kiev.

El monumento se encontraba dentro de un recinto cerrado en un polígono industrial de la capital ucraniana, donde se creía haber desmontado todas las estatuas del fundador de la Unión Soviética. Desde el derrocamiento en febrero de 2014 del presidente prorruso, Víktor Yanukóvich, en Ucrania han sido derribados y destruidos numerosos monumentos y bustos del líder de la revolución bolchevique.

Al año siguiente, el Parlamento ucraniano aprobó varias leyes que prohíben la simbología comunista y equiparan el nazismo con el estalinismo, extremo que el presidente ruso, Vladímir Putin, rechaza rotundamente.