El Festival de Cine Internacional de San Juan, el más antiguo de Puerto Rico, se celebrará entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre con una muestra de películas que destacaron en todo el mundo durante el pasado año y medio.

a de Miramar de San Juan, a las localidades de Ponce, Mayagüez, Caguas, Manatí y Vega Baja. Películas de cinematografías tan conocidas como la española y la francesa se conjugan con otras de lugares tan lejanos como la India, Tailandia, Japón, Israel y Nepal en este festival.

La mujer es tema central de la programación del festival de este año con ocho películas dirigidas por mujeres y una como personaje central. Dos de las películas son de realizadoras jóvenes que ganaron importantes premios con "Verano" 1993 (España), Mejor Opera Prima del Festival de Berlín 2017, y "Montparnasse Bienvenue" (Francia), Cámara de Oro del Festival de Cannes 2017.

Otras, como "Lipstick Under My Burkha" (India) y "In Between" (Israel), presentan la lucha de la mujer para afirmar su identidad en sus respectivas sociedades.

En la Sección del Caribe se presentarán dos importantes películas cubanas, "Santa y Andrés", la cual provocó una gran controversia en la isla, y "Últimos días en La Habana", ganadora del Premio a la Mejor Película Iberoamericana en el pasado Festival de Málaga.

También se estrenará la coproducción dominicano-puertorriqueña "El hombre que cuida", con la presencia de su director Alejandro Andújar. Puerto Rico estará representado por tres documentales, "Esta insistente manía de ser feliz", "El gran debate del planeta Tierra" y "1950". Además, se presentará como Película de Clausura la más reciente producción de Jacobo Morales, "Al final del eclipse", producida para el Canal 6.