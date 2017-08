Magistrados designados por Parlamento venezolano cumplen un mes perseguidos

Una treintena de magistrados venezolanos designados como tales por la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, cumplen un mes "perseguidos" por la Justicia del país y por el Gobierno de Nicolás Maduro, informó hoy a Efe el diputado opositor Carlos Berrizbeitia.



El legislador explicó que casi el total de 33 jueces nombrados el pasado 21 de julio están refugiados en embajadas y en el extranjero, mientras que el magistrado Ángel Zerpa es el único que está preso, en una sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Un día después de su designación, Zerpa fue apresado por las autoridades venezolanas después de que el Tribunal Supremo de Justicia pidiera que se aplicaran "acciones de coerción" contra la Cámara y los juristas por cometer delitos de "usurpación de funciones" al designar nuevos magistrados de la máxima corte.



Zerpa lleva un mes en huelga de hambre y su familia ha denunciado que no haya sido llevado a ningún centro médico pese al deterioro de su salud.



Berrizbeitia detalló que dos de los jueces nombrados por el Legislativo renunciaron a sus cargos por lo que "no están siendo perseguidos", y los demás están protegidos por las embajadas de Chile y Panamá, "aunque no sabemos si todos han logrado salir del país", dijo.

Según sus datos, una docena está en Estados Unidos y un grupo menor en Colombia.



Por otra parte, la ONG de derechos humanos Fundeci difundió un boletín en el que da cuenta pormenorizada de 26 magistrados "perseguidos desde hace 30 días".



Este balance indica que cinco están en la embajada de Chile en Caracas, tres en la de Panamá y uno en la de México, quienes "no están en las mismas condiciones físicas del Magistrado Ángel Zerpa -señala- pero sí tienen algo igual a su colega Zerpa, no tienen libertad".



En esta lista también figuran los nombres de ocho jueces que ya están en Colombia y otros nueve que lograron llegar a Estados Unidos, pese a la orden del presidente Nicolás Maduro de que debían ser capturados.

La Cámara designó a 33 magistrados "legítimos" para sustituir a la misma cantidad de jueces nombrados por el Legislativo anterior, controlado por el chavismo, que aceleró este procedimiento y lo concretó días antes de entregar el mando del Parlamento a la oposición.



Berrizbeitia, encargado de proponer los nuevos nombramientos, afirmó entonces que la designación de los magistrados por el Parlamento en 2015 "fue un proceso ejecutado a trocha y mocha", de forma irregular, algo que también denunció la ex fiscal general Luisa Ortega.





Según el diputado, en ese momento "se designaron personas que no cumplían con las exigencias previstas en la Constitución y la ley", y una vez en sus cargos estos jueces emitieron "pronunciamientos nefastos" que, en su opinión, desconocen la voluntad popular, como la sentencia en la que el Supremo declaró "en desacato" al Parlamento y anuló la validez de sus decisiones.



Entre otras sentencias, el diputado se refería a la dictada por la alta corte en marzo para asumir, tras la declaración de "desacato", las funciones del Parlamento, una decisión que luego fue revocada parcialmente.