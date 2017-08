Ex presidente francés Hollande advierte a Macron sobre su reforma laboral

El expresidente francés François Hollande advirtió este martes a su sucesor, Emmanuel Macron, que no vaya muy lejos en su reforma del mercado del trabajo prevista para septiembre.

"No hay que pedir a los franceses sacrificios que no son útiles", dijo el ex presidente socialista dirigiéndose a su sucesor centrista, que fue su cercano consejero y ex ministro de Economía.

Silencioso desde su salida en mayo del Elíseo, Hollande habló a la prensa durante un festival cinematográfico.

"No hay que flexibilizar el mercado del trabajo más allá de lo que hemos hecho, porque pueden crearse rupturas", dijo.

Esta advertencia fue lanzada el mismo día que el gobierno comienza a presentar a los sindicatos y a los representantes patronales sus primeras propuestas sobre la reforma del Código laboral.

Estas medidas, que tienden a favorecer al empleo dando más flexibilidad a las empresas, en un país donde el desempleo es de casi 9,5% de la población activa, se anuncian delicadas para el ejecutivo.

Las propuestas ya fueron denunciadas por algunos sindicatos y la izquierda radical, que llamaron a realizar manifestaciones a comienzos de septiembre.

"Lo que hay que hacer es apoyar lo que ya ha comenzado, la inversión, el consumo, el poder de compra y evitar cualquier decisión que iría contra esa tendencia", dijo el martes François Hollande.

El crecimiento y el empleo dan signos de recuperación en los últimos meses, y el ex jefe de Estado, muy impopular al terminar el mandato, quiso defender su acción ante los periodistas.

"Los resultados ya están aquí (...) estoy feliz por mi país", dijo.

"Heredé una situación muy difícil, que era la de la crisis. Mi sucesor tiene una situación mejor, pero qué bueno", añadió el expresidente.