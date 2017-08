Exdirector de Inteligencia de EEUU califica el discurso de Trump de aterrador

El exdirector de Inteligencia Nacional de EE.UU. James Clapper calificó hoy el último discurso del presidente Donald Trump como "francamente aterrador y perturbador", y puso en duda que el multimillonario esté capacitado para dirigir la Casa Blanca.



Preguntado por el mitin que dio el magnate este martes en Phoenix (Arizona), el exdirector de la inteligencia estadounidense criticó con dureza las palabras del mandatario durante una intervención en la cadena CNN.



"Trabajé en una u otra forma para cada presidente desde e incluyendo a John F. Kennedy hasta el presidente (Barack) Obama. No sé si he escuchado y visto algo como esto viniendo de un presidente que sea más inquietante", aseveró Clapper.



"Teniendo un cierto entendimiento de las herramientas de poder que están disponibles para un presidente si él elige usarlas, encontré esto francamente aterrador y perturbador", aseveró en alusión al arsenal nuclear de Estados Unidos.



Al ser cuestionado sobre las aptitudes de Trump para el cargo, respondió: "Realmente cuestiono su aptitud para estar en esta oficina", dijo.



"También estoy empezando a preguntarme acerca de su motivación para ello, tal vez él está buscando una salida (del poder)", aventuró.

Clapper dijo que Trump debería haber "parado" de hablar tras su discurso sobre la nueva estrategia estadounidense en Afganistán del lunes por la noche, cuando se mostró mucho más presidencial y midió sus palabras.



En su mitin en Arizona, el mandatario volvió a defenderse de las críticas por sus polémicos comentarios en respuesta a los enfrentamientos violentos de tinte racial ocurridos la semana pasada en Charlottesville (Virginia).



Allí, un neonazi mató a una mujer al arrollar con su vehículo una manifestación antifascista que protestaba por la presencia de ultraderechistas en la ciudad, que a su vez rechazaban la decisión del alcalde de retirar una estatua de la Confederación.

"Lo que pasó en Charlottesville golpea al corazón de EE.UU.", dijo Trump, quien acto seguido sacó del bolsillo unos apuntes en los que tenía recopiladas todas sus declaraciones al respeto y con los que trató de convencer a sus seguidores de que condenó los hechos desde principio, eludiendo sus comentarios más polémicos.



"Les di a los neonazis. Les di con todo. Cité a los supremacistas blancos, a los neonazis. Los cité a todos, veamos. El Ku Klux Klan, tenemos al Ku Klux Klan", recordó Trump, que acusó a los medios de comunicación de ignorar estas condenas y de citar comentarios selectivos para hacerle quedar mal y ahondar en la división del país.



Trump, sin embargo, no replicó sus comentarios más polémicos, en los que acusó por igual a "los dos bandos" -antifascistas y neonazis- de la violencia que terminó con la muerte de la mujer.

"Anoche en Phoenix leí las cosas de mis declaraciones en Charlottesville que los medios de noticias falsas no cubrieron de manera justa. ¡La gente lo entendió!", dijo hoy el presidente en su cuenta de Twitter.



Además, el mandatario lanzó varias amenazas si no logra hacer avanzar su agenda política y criticó duramente a los senadores republicanos que representan a Arizona, John McCain y Jeff Flake, aunque no los citó directamente.



Entre otras cosas, aseguró que si no consigue fondos para la construcción del muro con México en el presupuesto del próximo año fiscal, que se negociará en el Congreso este septiembre, está dispuesto a incurrir en un cierre parcial del Gobierno.

También descartó que las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá, que empezaron la semana pasada, vayan a fructificar, y vaticinó el fin del acuerdo comercial entre los tres países.



"Debo ser honesto (...) personalmente no creo que podamos alcanzar un acuerdo, porque se han aprovechado de nosotros de mala manera. Ellos han hecho grandes negocios, los dos países pero especialmente México, que no creo que podamos alcanzar un acuerdo", dijo Trump durante un mitin en Phoenix (Arizona).



"Creo -continuó el presidente- que probablemente terminaremos con el TLCAN en algún momento".