Guatemala le apuesta a agilizar entrega de documentos a inmigrantes en EE.UU.

El Gobierno del presidente Jimmy Morales le apuesta en el 2017 a agilizar la entrega de pasaportes y el Documento Personal de Identificación (DPI) a los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos, informó hoy una fuente oficial.



El canciller guatemalteco, Carlos Raúl Morales, explicó que harán las respectivas coordinaciones con la Dirección General de Migración y el Registro Nacional de las Personas (Renap) para agilizar estos trámites porque "no es posible" que se entreguen un mes después de hacer la solicitud.



Agregó que en un plazo de 3 a 4 meses el pasaporte se entregará en el mismo día en los 15 consulados guatemaltecos que funcionan en Estados Unidos.

Te interesa: Las gestiones de Centroamérica ante México por sus migrantes

"Una instrucción que he dado a todo el servicio consular es que no quiero que me devuelvan a los guatemaltecos que llegan a hacer trámites" porque "el Estado tiene que tener la capacidad de dar los certificados", dijo el ministro tras participar en el primer Gabinete de Gobierno de 2017.



Enfatizó que: "he instruido para que sean los consulados los que provean ese documento porque queremos que la gente se sienta que el Estado le responde".



"Queremos hacer una Cancillería que sirva a su gente y que las cosas se hagan de forma eficiente", sostuvo el jefe de la diplomacia guatemalteca.

Lea además: Así es el retorno de los nicas deportados

Durante 2017, si la situación económica lo permite, se continuará invirtiendo en la compra de sedes de los consulados guatemaltecos en Estados Unidos en lugar de continuar pagando entre 15.000 y 20.000 dólares de renta, dijo.



En Estados Unidos radican unos 3 millones de inmigrantes guatemaltecos, de los cuales 800.000 están en condición irregular.