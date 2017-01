Solís dice que no ha tirado la toalla en la reforma fiscal en Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, afirmó hoy que no ha tirado la toalla en el impulso de una reforma fiscal y advirtió que si no se aprueban los nuevos impuestos será el siguiente Gobierno el que sufra las consecuencias en la economía del país.



"No hemos tirado la toalla de nada. Hay una propuesta que está en la Asamblea Legislativa y que puede ser complementada si los diputados quieren", declaró Solís en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal.

El jueves pasado el Gobierno suavizó los proyectos de ley que pretenden reformas al impuesto sobre la renta y convertir el impuesto de ventas en uno de valor agregado (IVA), los dos más polémicos de un paquete de iniciativas del Ejecutivo.



El proyecto original del Gobierno era convertir el impuesto de ventas del 13 % en un IVA del 15 %, pero ante la negativa de la oposición de apoyarlo, el Ejecutivo propuso crear el IVA y mantenerlo en el 13 %, pero aumentando la base de productos y servicios por gravar.



Para los servicios de salud y educación privados habría un IVA diferenciado del 4 %.

Otros planteamientos son el de aumentar en un punto porcentual el impuesto selectivo de consumo, fijar una tarifa del 12 % a las ganancias de capital y aplicar una serie de modificaciones al impuestos sobre la renta.



Solís dijo hoy que ha actuado "con absoluto apego a la realidad" que enfrenta le reforma tributaria en la Asamblea Legislativa, con el fin de lograr que se aprueben los nuevos impuestos, aunque sean menos ambiciosos.



"Si no se aprueban, lamentablemente se queda el país en una situación muy precaria y la nueva administración tendrá que padecerlo. Para la nueva administración será sumamente complicada la economía y el manejo de la estabilidad de las finanzas públicas", advirtió el presidente, quien terminará su mandato en mayo de 2018.



Otra acción que tomó el Ejecutivo fue retirar de la discusión legislativa el proyecto de ley de Empleo Público, el cual pretendía reducir pluses salariales a los trabajadores del Estado y por el que los sindicatos habían amenazado con ir a huelga.



Sectores de la oposición criticaron a Solís por esa decisión y han dicho que existió temor a los sindicatos en el Gobierno.



El mandatario expresó que nunca se ha "arrodillado" ante los sindicatos y que muestra de ello es la negociación a la baja que lideró su Gobierno en los beneficios de las convenciones colectivas de diversas instituciones públicas.



Desde su llegada al Gobierno en mayo de 2014 el presidente Solís ha insistido en la urgencia de tramitar proyectos tributarios que ayuden a paliar el déficit fiscal que en 2016 cerró en el 5,2 % del producto interno bruto (PIB), cifra menor a la del 2015, cuando fue del 5,6 %.



El Gobierno ha alertado en numerosas ocasiones que debido al déficit el nivel de deuda del país ha venido creciendo a un punto "preocupante", pues se calcula que en 2016 cerrará en el 46 % del PIB y en un 50 % en 2017 si no se aprueban las reformas tributarias.



Recientemente la empresa Fitch Ratings estableció una baja en la calificación de la deuda a largo plazo de Costa Rica.