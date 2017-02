Envían a prisión a un diputado opositor hondureño acusado de violar a mujer

La Justicia de Honduras envió hoy a prisión al diputado opositor hondureño Miguel Ángel Navarro, acusado de violar a una mujer a la que supuestamente le había ofrecido una beca de estudio, informó una fuente judicial.



El poder Judicial hondureño indicó en un comunicado que un juez, no identificado, dictó la "detención judicial" contra Navarro durante la audiencia de declaración de imputado, celebrada este jueves.



Por el estatus de alto funcionario, Navarro fue remitido a una celda del Primer Batallón de Infantería, en el extremo suroeste de la capital hondureña.



Navarro, diputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, fue acusado el 8 de noviembre de 2016 del supuesto delito de "violación en perjuicio de una dama", no identificada, según el organismo judicial.



De acuerdo con el expediente, el 7 de noviembre pasado Navarro, con el pretexto de llevar a la joven a un restaurante a donde habían consensuado la cita para hablar sobre la beca de estudio, la convenció para subir a su vehículo y pese a la negativa de esta, la trasladó hasta un motel, donde la víctima "no pudo evitar el abuso sexual", indicó el poder Judicial.



La mujer comentó, según la información, que se "sintió amenazada", pues el diputado andaba armado y pensó que "la podía matar" si se oponía a la violación.



El delito de violación sexual en Honduras, regulado por el artículo 140 del Código Penal, establece una pena de 10 a 15 años de reclusión.



El judicial programó la audiencia inicial para el próximo 14 de febrero.