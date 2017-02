Clima de inversión, el arma de Costa Rica para atraer firmas internacionales

El clima de inversión positivo que tiene Costa Rica por su zona horaria, geografía y nivel educativo ha permitido la llegada de decenas de empresas multinacionales que buscan cada año talento humano en la feria de empleo "Cinde Job Fair".



La feria de empleo multilingüe organizada por la promotora de inversión Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), que será realizada del 17 al 19 de febrero, busca ser un puente de oportunidades laborales y una plataforma para que los candidatos tengan una mejor idea del mercado actual.



"Costa Rica tiene una propuesta de valor con trayectoria comprobada que alberga más de 285 multinacionales, recurso humano altamente capacitado, localización estratégica, excelente clima de negocios, buena infraestructura de servicios y calidad de vida", afirmó a Efe el vocero de CINDE, Carlos Morales.

En esta edición, unas 50 compañías buscarán un total de 2.700 trabajadores que dominen un segundo idioma, en áreas como el sector servicios, ciencias de la vida, redes informáticas, desarrollo web, contabilidad, análisis financiero, recursos humanos, publicidad y mercadeo, y seguridad ocupacional, entre muchos otros.



Pese a todos los aspectos positivos del país, muchas veces las necesidades de contratación de los empresarios no llegan a suplirse porque no encuentran la demanda que necesitan.



Según CINDE, el país debe trabajar en mejorar la atracción de talentos por medio de oferta y demanda, así como avanzar para alcanzar una mayor competitividad por medio de acceso al internet, telefonía, precios de la electricidad, infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos.



"Estamos muy positivos por el talento que tiene Costa Rica. Tenemos una visión a futuro más amplia con posibilidad de apertura de nuevos negocios, aunque no niego que sea retador encontrar los talentos", expresó a Efe el gerente de operaciones de Dell, Erick Villalta, empresa que busca a 40 trabajadores.



Según datos del estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el desempleo en Costa Rica durante el último trimestre de 2016 se ubicó en el 9,5 %.



Para los expertos, es necesario poner un sentido de urgencia porque la demanda es ahora, no se trata solamente del tema de competitividad y atracción de nuevas inversiones, sino también fortalecer las demandas empresariales para que las compañías tengan la capacidad de quedarse y de crecer.

"Hay que empezar a reforzar currículum, trabajar de cerca con la empresa privada que somos los que damos empleo. Hay empleo, pero quizás no estamos alineándonos con el tipo de empleo que hay y creemos que con cualquier título ya se va a conseguir trabajo. Falta a nivel país preparar lo que el mercado requiere", expresó Eugenia Rojas, gerente de comunicaciones de la estadounidense Convergys, firma que busca 400 trabajadores para el primer trimestre de 2017.



Los asistentes deberán llenar previamente al evento un formulario de registro y aplicar a una prueba de idioma. Las empresas participantes buscan profesionales y técnicos con y sin experiencia, con el dominio de un segundo idioma, en especial el inglés, pero también portugués, italiano, alemán y francés, entre otros.



A la feria del año anterior llegaron 6.800 personas. Tras un seguimiento de tres meses, CINDE indicó que un 35 % fue contactado por una empresa. De ese porcentaje, siete de cada 10 inició un proceso de reclutamiento y un 18 % recibió una oferta formal de trabajo.



Entre algunas de las empresas participantes en la feria se encuentran Amway, BMA Group, Citi Service Center, Baxter, Bayer, Amazon, Bimbo Global Services, Bosch, Hewlett Packard, Concentrix, Convergys, Dell Costa Rica, IBM, Thomson Reuters y Western Union, entre otros.



Durante el año pasado, la tasa de desempleo en el país centroamericano se mantuvo sin variaciones importantes, pues en el primer trimestre se fue del 9,5 %, en el segundo de 9,4 %, en el tercero del 9,7 % y en el cuarto del 9,5 %, lo que arroja un promedio anual del 9,52 %.