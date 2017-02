Más allanamientos en Panamá por vínculos de Mossack Fonseca con “Lava Jato”

Las autoridades panameñas continuaron hoy con los allanamientos a propiedades de Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, socios del bufete epicentro del escándalo de los papeles de Panamá, detenidos provisionalmente por su supuesta vinculación con la trama brasileña de corrupción "Lava Jato".



El bufete Mossack Fonseca informó en un comunicado que la continuación este viernes de la indagatoria iniciada ayer por la Fiscalía, que acusa a los dos abogados de blanqueo de capitales, se suspendió "para realizar allanamientos a las residencias de nuestros socios y varios abogados de la firma".



El Ministerio Público (MP-Fiscalía) no dio este viernes ninguna información sobre el caso, mientras que medios locales hablaron de al menos tres inmuebles revisados en la capital.



"Casi 24 horas después de haber acudido voluntariamente ayer a la sede Ministerio Público (...) los socios Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, no se ha reactivado el proceso desde ayer a las 10.00 de la noche", añadió el comunicado de la firma.



La defensa de ambos abogados aseguró este viernes que la Fiscalía panameña carece de pruebas que demuestren el delito de blanqueo de capitales por el que vincula a Fonseca Mora y a Mossack a Lava Jato.

En las "30 páginas" del expediente al que ha tenido acceso la defensa, la Fiscalía "no ha dicho absolutamente nada" que señale cuáles son "los elementos que se concatenan y comprueban el hecho punible (...) y cómo se vincula a los imputados", afirmó la abogada Guillermina McDonald a las puertas del Ministerio Público (MP).



"Las pruebas que ha colocado el Ministerio Público en el expediente son documentos descargados de internet, que son producto de un delito (robo) cometido en contra de nuestra firma. No hay en Panamá ninguna asistencia de Brasil que acredite ninguna información contenida en el expediente", indicó el bufete en su comunicado.



De Mossack Fonseca fueron sustraído miles de documentos que dan cuenta de la creación a lo largo de cuatro décadas de sociedades extraterritoriales en 21 jurisdicciones, la mayor filtración periodística de la historia conocida como los papeles de Panamá.



McDonald que se quejó de que pasados más de 10 meses desde que el bufete denunció ante el MP el robo de la información, no solo no se ha iniciado una investigación sino que el fiscal de esa causa fue el que el jueves allanó las oficinas de Mossack Fonseca.



"Hacemos un llamado a las entidades de justicia de este país para que ejecuten los procedimientos legales correspondientes de manera clara y transparente, permitiendo hacer uso del derecho a la defensa a los señores Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, para que se exponga la verdad absoluta y sea demostrado que nada tienen que ver con los cargos que se les imputan", añadió el comunicado de la firma.

La Fiscalía panameña acusó el jueves al bufete panameño de ser una "organización criminal" que ayudaba a lavar dinero en la trama de "Lava Jato".



La abogada McDonald explicó este viernes que existe una sociedad llamada Mossack Fonseca do Brasil, que no es propiedad de sus clientes sino de una "panameña abogada", cuyas señas "constan en el expediente", pero no reveló "porque es parte de la investigación" y en respeto al "principio de presunción de inocencia".



"Mis clientes tenían con esta persona un contrato de representación. Mis clientes le vendían un producto que se llama sociedades y es esta persona quien finalmente vendía las sociedades a todos sus clientes, y ella tenía la obligación de saber a quién se lo estaba vendiendo", añadió McDonald.



Apuntó que "todas las sociedades que se están mencionando" en el expediente y que no identificó "fueron vendidas a terceras y cuartas personas por esta persona (la abogada) que tenía un contrato de representación con mis representados".