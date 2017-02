Día de San Valentín enlutado por muertes violentas en Honduras

El denominado "día del amor y la amistad" en Honduras ha sido enlutado por varias muertes violentas, principalmente en Tegucigalpa, donde una de las víctimas ha sido un estudiante de arquitectura.

Al menos cuatro personas fueron asesinados en dos horas en la capital hondureña, donde además fue incendiado un transporte repartidor de productos lácteos, que se suma a otro que fue quemado el lunes, por presuntos pandilleros extorsionadores que exigen el pago de un "impuesto de guerra". Entre los fallecidos este martes en la capital hondureña figuran un guardia del transporte repartidor de lácteos incendiado y un presunto delincuente, y un estudiante de arquitectura, no identificado, que viajaba en un autobús de la ruta interurbana, según versiones difundidas por la prensa local.

El 14 de febrero en Honduras es un día de mucha actividad comercial en el que se disparan las ventas de flores, chocolates y otros dulces; peluches, lociones, ropa interior, billeteras y otro tipo de artículos de uso personal para mujeres y hombres. También es un buen día para los restaurantes, desde los más modestos hasta los más caros, que reciben muchas reservas de mesa para la comida o cena de parejas de enamorados o amigos.

"Me hubiera gustado enviarle un arreglo grande de rosas rojas a mi novia Raquel, pero el dinero no me ajusta para más", comentó a Acan-Efe un empleado de un banco local que se identificó como José Raúl Fuentes, de 23 años. Fuentes compró en un puesto de venta de flores a orillas de un bulevar en el extremo oriental de Tegucigalpa, tres rosas rojas envueltas en papel celofán transparentes, adornadas con una pequeña rama de hojas verdes y diminutas flores blancas de las que dijo "no se cómo se llaman".

A Fuentes le acompañaba Ramiro Ulloa, un estudiante de primer año de odontología, que bromeando dijo que se había "salvado de comprar regalo a la novia", porque lo dejó "hace un mes, por celos infundados".

En un medio de comunicación local, una periodista llegó repartiendo pequeñas bolsas con dulces para sus compañeros de trabajo y vecinos diciéndoles: "chicos feliz día de la amistad y el amor". Las pequeñas bolsas eran de color negro, con múltiples labios en rojo simbolizando besos.