Juez rechaza recusación en audiencia por caso "La Línea" en Guatemala

El juez Miguel Ángel Gálvez rechazó hoy una recusación en su contra presentada por el abogado del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, en una audiencia que se le sigue a él y a otras 31 personas por la trama de corrupción "La Línea".



El jurista César Calderón dijo, al presentar la acción legal, que Gálvez, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, "no ha sido imparcial en el proceso".



"Usted se cree el juez de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci)", le manifestó el abogado al juzgador, pero Gálvez le rechazó el planteamiento y continuó con la audiencia de la fase intermedia en la que se decidirá si los implicados van o no a un juicio oral y público.



La diligencia judicial conocida como etapa intermedia había iniciado el pasado 6 de febrero, pero el 15 Gálvez anuló la audiencia por otra acción legal de Pérez Molina.



El expresidente (2012-21015) fue amparado por la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo para que el juez revisara su auto de procesamiento dictado en 2015.



Esta audiencia se celebró el pasado jueves y el juez rechazó la modificación de los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera que había pedido el exmandatario, quien además es acusado de cohecho pasivo.



Una hora después de lo previsto, a las 9.00 hora local (15.00 GMT), Gálvez comenzó hoy de nuevo la audiencia en la que el Ministerio Público (MP) deberá presentar otra vez sus pruebas y argumentos para convencer al juzgador de enviar a juicio a los más de 30 procesados, entre exfuncionarios y empresarios.



Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti eran supuestamente los número 1 y 2 de la estructura criminal desarticulada en abril de 2015, según los colaboradores de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci): el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, y el empresario Salvador Estuardo González.



La exvicepresidenta también está acusada de los mismos delitos que Pérez Molina.



"La Línea" es una de las mayores tramas de corrupción que se han revelado en el país, con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).