Costa Rica calificó como "reprochable" la decisión del gobierno de Venezuela de declarar non gratos a cinco expresidentes que visitaron el país sudamericano como observadores del plebiscito simbólico de la oposición, dijo el canciller Manuel González.

"Es reprochable la decisión del gobierno de Venezuela de haber declarado como non gratos a cinco presidentes latinoamericanos, cinco demócratas, los cuales incluyen a dos expresidentes costarricenses, doña Laura Chinchilla (2010-2014) y don Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002)", expresó el ministro en un audio distribuido a la prensa.

El canciller venezolano, Samuel Moncada, dio a conocer la declaratoria de rechazo este lunes en su cuenta de Twitter, e incluyó también a los exgobernantes Andrés Pastrana de Colombia, Jorge Quiroga de Bolivia y Vicente Fox de México.

González defendió a los expresidentes al señalar que "al igual que miles y miles de personas, tanto a lo interno de Venezuela como el exterior, han manifestado su profunda preocupación por la gravísima crisis que atraviesa el pueblo venezolano".

Consideró que la declaración refleja una actitud común del gobierno de Caracas, "que tiene un desprecio por aquellas personas que piensan diferente, por aquellas personas que abogan por una solución pacífica para el retorno de la democracia en Venezuela".

De regreso a su país, el expresidente Rodríguez declaró: "No se me ocurre mayor honor para un costarricense que ser persona non grata para una dictadura", según lo citó el diario local La Nación.