El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, destacó hoy los logros de su Gobierno en la provincia de Guanacaste (Pacífico norte) durante su última celebración de la Anexión del Partido de Nicoya.

El mandatario destacó que la pobreza en Guanacaste bajó un 9.6 % en los últimos dos años, lo que significa que 29,000 personas mejoraron su calidad de vida, además de la inversión en infraestructura educativa y en seguridad pública.

"Es un sentimiento de añoranza porque pese a las múltiples tareas que hemos realizado, la verdad es que no volver a Guanacaste como Gobierno y no poder ver concluidas algunas obras deja un sin sabor, pero sabemos que los guanacastecos sacarán la tarea completando los proyectos que hasta el momento no han sido concluidos y que llevarán mucho más allá las acciones", dijo Solís.

Las declaraciones del mandatario fueron dadas durante el Consejo de Gobierno celebrado en Guanacaste como parte de una gira por las actividades del 193 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya.

El presidente de costarricense también resaltó el apoyo para al turismo en la zona como uno de los ejes desarrollo social y económico, así como la construcción de las distintas rutas que "durante años fueron postergadas" y que mejorarán la conectividad.

Además, Solís dio especial énfasis a los proyectos para impulsar el agua de riego y de consumo humano en la provincia de Guanacaste, zona que es usualmente afectada por la sequía.

"Este será en último Consejo de Gobierno que presidiré en la ciudad de Nicoya (...) dentro de un año otro gobierno y otro presidente estará aquí en compañía de los nuevos diputados como lo demanda la Constitución Política", expresó Solís, quien dejó de lado el discurso que tenía preparado para despedirse de la comunidad de Guanacaste.

Como parte de las actividades de celebración la vicealcaldesa de Nicoya, Adriana Rodríguez, indicó que "esta es una oportunidad de demostrar que esto no es solo un acto de civismo, una efeméride, sino un compromiso al desarrollo que durante tanto tiempo ha esperado esta provincia. Tenemos mucha esperanza de que los proyectos logren establecer una estrategia de estabilidad".

En el día de hoy, el Ejecutivo durante el Consejo de Gobierno, firmó proyectos para promover la inversión en construcción de edificios y espacios públicos con fines sociales, la creación un consorcio para generar fuentes de empleo, el empoderamiento de las mujeres, así como una agenda de cooperación con universidades públicas, todos para la provincia de Guanacaste.

La provincia de Guanacaste, que abarca el 20 % del territorio de Costa Rica, se anexó a Costa Rica en 1824 tras realizar cabildos en sus principales pueblos.