El cardenal católico de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez, denunció públicamente hoy la existencia de una cuenta en una red social que suplanta su identidad y negó haber reicibido una llamada del papa Francisco anunciando su posible visita al país centroamericano.

"Quiero aclarar que no tengo ninguna cuenta en Twitter ni en Facebook. Hay una cuenta que está siendo publicada con mi nombre y es una cuenta que no me pertenece, por tanto, lo que ahí se puede publicar no tiene nada que ver conmigo", dijo el purpurado en un mensaje difundido en las redes de la Iglesia salvadoreña.

La mayoría de medios locales se hicieron eco este lunes de un mensaje publicado en un perfil de Facebook llamado "Cardenal Gregorio Rosa Chávez" en el que se aseguraba que el papa Francisco deseaba visitar el país centroamericano para la posible santificación del beato Óscar Arnulfo Romero.

El religioso salvadoreño fue nombrado cardenal el pasado 28 de junio en el Vaticano y se convirtió en el primer purpurado de El Salvador y el primer obispo auxiliar en recibir esta investidura en la historia de la Iglesia.

El cardenal Rosa Chávez, nacido en 1942 y ordenado en 1970, es uno de los principales promotores de la canonización de monseñor Romero y fue uno de los representantes de la Iglesia salvadoreña en los diálogos de paz que dieron fin a la guerra civil (1980-1992).