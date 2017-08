El Salvador evalúa postergar la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) prevista para fines de octubre, a pedido de varios países, dijo este martes el canciller del país centroamericano, Hugo Martínez.

"Hemos recibido solicitud de un grupo de países que nos piden que valoremos postergar la cumbre y esa solicitud la hemos circulado y estamos esperando a ver qué deciden los países", dijo el jefe de la diplomacia salvadoreña.

La cumbre está prevista a realizarse el 26 y 27 de octubre próximos en la capital salvadoreña con los jefes de Estado y gobierno de los 62 países que integran el organismo.

El cambio climático y el comercio justo serán los temas principales a tratar en la reunión, según la agenda prevista.

Martínez no precisó qué países han solicitado postergar la reunión, pero remarcó que la cita de octubre está a la espera de lo que decidan los países miembro de la Celac y la UE.

Martínez también señaló que El Salvador, que ocupa la presidencia temporal de la Celac, recibió una solicitud de Venezuela para efectuar una "cumbre extraordinaria" del bloque para analizar la difícil situación política que vive esa nación.

En este caso, explicó Martínez, también se ha enviado la solicitud de Venezuela a todos los países de la Celac para que den su postura al respecto.

"No se puede tomar una decisión si los países no están de acuerdo, y por ello lo que hicimos fue circular ayer mismo la petición (de Venezuela) y vamos a esperar la respuesta de los países", sostuvo Martínez, quien dijo que ve "difícil" que se concrete esa cita en El Salvador, pues no posee "recursos" para organizarla.

"Hay países que han externado extraoficialmente que no estarían en condiciones de asistir a una cumbre extraordinaria", añadió el canciller.