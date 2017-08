Nicaragua realizará en septiembre próximo una competencia nacional de robots para elegir a los equipos que representarán al país en la Olimpiada Mundial de Robótica que tendrá lugar 2 meses después en Costa Rica, anunció hoy una fuente empresarial.

Al menos 20 clubes de robótica establecidos en Nicaragua participarán en el torneo, que acogerá a jóvenes inventores de todo el país, dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguirre, a periodistas.

El dirigente empresarial no precisó la sede ni la fecha de la competencia, pero destacó que el interés de los jóvenes en ciencias poco investigadas en Nicaragua. "Esto significa que nuestros jóvenes no se están quedando atrás, que están haciendo esfuerzos, acompañados de programas" estatales y no gubernamentales, comentó Aguerri.

La Olimpiada Mundial de Robótica (WRO, por sus siglas en inglés) está prevista a realizarse del 10 al 12 de noviembre en Costa Rica, con unos 3.000 competidores en representación de 56 países.