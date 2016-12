Comerciantes de Ocotal mantienen precios y esperan mejorar ventas

En los dos mercados de Ocotal, el flujo de ventas ha sido como de costumbre, por lo que los 500 comerciantes de verduras y carnes esperan que desde este viernes suba la demanda por la elaboración de la cena navideña y de fin de año.

Aura Gutiérrez y Cristina García, comerciantes de verduras del mercado “Monseñor Nicolás Antonio Madrigal”, aseguraron que los precios de este tipo de productos se mantendrán.

La libra de cebolla criolla está a C$ 15 la libra y a C$ 20 la dulce. La chiltoma está a C$ 5 la unidad, mientras que el tomate se consigue a C$ 10 la libra o a C$20 la libra y media. La papa, según el tamaño, a precios de C$8, C$10 y C$12 la libra. La zanahoria tica y nacional se cotiza a C$ 10 y C$15. El repollo, también según el tamaño, a C$ 10, C$15 y C$20.

Los precios de las carnes de cerdo y pollo, que tienen mayor demanda en estas fechas, también se mantienen estables.

Yamileth Huete dijo que ofrece las posta de cerdo a C$75 la libra, la costilla a C$ 70 y el lomo a C$ 80. “Estamos manteniendo los precios viejos. Hay abundante carne y también animales para comprar. Y esperamos a nuestros clientes para servirles”, indicó. La libra de pollo mantiene precios de C$28 la libra de pierna y a C$38 la libra de pechuga.