Los arbolitos de Navidad son los que provocan más niños quemados

En lo que va del mes las autoridades contabilizan 140 lesionados por el mal manejo de la pólvora, 91 casos más que el año pasado, lo que representa un incremento de 185%. Solo los días 24 y 25 de diciembre hubo 65 incidentes con pirotecnias, que constituyen el 46% del total registrado hasta la fecha.

Los varones son los que más han sido afectados con el 80% de lesiones. El 34% de los quemados son niños entre los 5 a 9 años. Los famosos “arbolitos” han causado la mayoría de incidencias.

Los datos fueron proporcionados ayer por Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Carlos Sáenz, asesor epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), indicó en conferencia de prensa que Managua es el departamento que reporta más lesionados, con el 43% del total nacional, equivalente a 60 casos.

“Lo más delicado es que cerca del 66% de todos los perjudicados son menores de 15 años. Esto refleja que los padres no están teniendo el cuidado para que los niños no manipulen pólvora”, comentó Sáenz.

“Hay que supervisar a los niños cuando manipulan pólvora, tampoco se debe manipular en estado de ebriedad. La pólvora no debe guardarse en la bolsa de los pantalones o camisas. Cuando haya una quemadura no aplicar sustancia como pasta de diente y no reventar las ampollas que se producen productos de la herida. (Lo recomendable es) echar agua en abundancia en la quemadura”, sugirió Sáenz.

